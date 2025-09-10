'Драматична ніч у польському небі': Туск зробив важливі заяви про атаку дронів РФ

Російські безпілотники вперше були збиті на території країни НАТО. За словами Туска, причин для паніки немає.

Дональд Туск розповів, що відбувається в Польщі після атаки дронів РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/SJTF_Odes, pixabay.com

Головні тези Туска:

Це перший випадок знищення російських дронів на території країни НАТО

Атака на Польщу - це, ймовірно, масштабна провокація з боку РФ

Постраждалих немає, життя в країні йде своєю чергою

Прем'єр-міністр Дональд Туск зробив низку заяв перед позачерговим засіданням Ради міністрів, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Як пише Polsat news, Туск назвав ніч із вівторка на середу "драматичною ніччю в польському небі".

"Сьогодні ввечері велика кількість російських безпілотників порушила наш повітряний простір. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті", - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, "загроза була усунена завдяки рішучим діям наших командирів, солдатів, льотчиків і союзників". Він попросив начальника Генерального штабу Війська Польського генерала Вєслава Кукулу передати "слова вдячності льотчикам, які брали участь у цій акції".

РФ влаштувала провокацію

Польський прем'єр додав, що "це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті на території країни НАТО".

"Найімовірніше, ми маємо справу з масштабною провокацією", - заявив Туск, додавши, що уряд перебуває в постійному контакті з союзниками Польщі.

За словами Туска, союзники Польщі по Північноатлантичному альянсу ставляться до ситуації дуже серйозно.

"Ми обговорюємо й оцінюємо наслідки цих драматичних подій. Ми також оцінюємо майбутні потреби - ця ситуація демонструє виняткову важливість не тільки інвестицій, а й повної координації дій", - сказав він.

"Немає причин для паніки"

Прем'єр-міністр Польщі заспокоїв громадян, заявив, що "причин для паніки немає".

"Сьогодні ні в кого не може бути сумнівів у тому, що ми повинні готуватися до різних сценаріїв", - заявив Дональд Туск.

За його словами, "життя буде йти своєю чергою", а громадян проінформують про всі події, "щоб була повна ясність щодо того, що відбувається в польському небі".

Необхідності в обмеженнях для жителів Польщі немає

Прем'єр-міністр заявив, що наразі немає підстав для введення обмежень, які "ускладнили б життя громадян". Він додав, що уряд повідомить цю інформацію за необхідності.

Туск також закликав журналістів, політиків і коментаторів бути обережними щодо російської пропаганди.

"З перших хвилин цієї атаки і провокації росіяни проявили велику активність в інтернеті, і, безсумнівно, за цим підуть дезінформація і спроби посіяти паніку. Ми всі повинні пройти випробування на громадянську відповідальність", - закликав прем'єр-міністр.

Він також наголосив на необхідності покладатися насамперед на повідомлення ЗС Польщі.

"Наразі ситуація, схоже, перебуває під контролем", - заявив польський прем'єр.

Туск також додав, що постраждалих унаслідок російського дронового нальоту немає.

Пошуки останків збитих безпілотників тривають. Польща поступово відновлює роботу аеропортів.

Глава уряду Польщі також уточнив, що рішення про тимчасове закриття аеропортів викликане не загрозою нападу на них, а оперативною діяльністю польських ВПС.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Росія атакувала Польщу - що відомо

Як писав Главред, під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни.

Пізніше у ЗС Польщі заявили, що російські дрони було збито.

За даними ЗС ЗСУ, щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України в напрямку Республіки Польща.

За даними польських ЗМІ, внаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає. Інцидент стався в самому центрі Вирики, між будівлею початкової школи і мерією. Ще один безпілотник, можливо, був збитий або розбився в районі Кшивовежба, приблизно за 15 км на південний схід від Вирики.

Прем'єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи дронову атаку РФ, заявив, що Москва завжди випробовує межі можливого.

"Якщо не зустрічає сильної реакції, то залишається на новому рівні ескалації", - наголосив президент.

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі та закликав надати Україні зброю для ударів по РФ.

Навіщо РФ атаковала Польщу дронами: думка ескперта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що атака дронів на Польщу у ніч на 10 вересня була провокацією РФ "з метою залякати поляків і європейців загалом".

"Реакція на провокацію вперше була правильною на військово-політичному рівні - збивати. Далі має бути правильна реакція на політико-дипломатичному рівні, у ЄС і НАТО, між США та Європою. Але її не буде, швидше за все. Трамп не буде нікого захищати від Путіна скільки б йому не заплатили союзники", - вважає Горбач.

За словами експерта, стратегічна мета російської операції цієї осені полягає в тому, щоб показати відсутність єдності в НАТО.

"Буде продовження в інших країнах, Балтії, Фінляндії", - сказав Горбач у коментарі Главреду.

