Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Драматична ніч у польському небі": Туск зробив важливі заяви про атаку дронів РФ

Анна Ярославська
10 вересня 2025, 11:09оновлено 10 вересня, 12:25
186
Російські безпілотники вперше були збиті на території країни НАТО. За словами Туска, причин для паніки немає.
Дональд Туск, удар безпілотника
Дональд Туск розповів, що відбувається в Польщі після атаки дронів РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/SJTF_Odes, pixabay.com

Головні тези Туска:

  • Це перший випадок знищення російських дронів на території країни НАТО
  • Атака на Польщу - це, ймовірно, масштабна провокація з боку РФ
  • Постраждалих немає, життя в країні йде своєю чергою

Прем'єр-міністр Дональд Туск зробив низку заяв перед позачерговим засіданням Ради міністрів, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Як пише Polsat news, Туск назвав ніч із вівторка на середу "драматичною ніччю в польському небі".

відео дня

"Сьогодні ввечері велика кількість російських безпілотників порушила наш повітряний простір. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті", - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, "загроза була усунена завдяки рішучим діям наших командирів, солдатів, льотчиків і союзників". Він попросив начальника Генерального штабу Війська Польського генерала Вєслава Кукулу передати "слова вдячності льотчикам, які брали участь у цій акції".

РФ влаштувала провокацію

Польський прем'єр додав, що "це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті на території країни НАТО".

"Найімовірніше, ми маємо справу з масштабною провокацією", - заявив Туск, додавши, що уряд перебуває в постійному контакті з союзниками Польщі.

За словами Туска, союзники Польщі по Північноатлантичному альянсу ставляться до ситуації дуже серйозно.

"Ми обговорюємо й оцінюємо наслідки цих драматичних подій. Ми також оцінюємо майбутні потреби - ця ситуація демонструє виняткову важливість не тільки інвестицій, а й повної координації дій", - сказав він.

"Немає причин для паніки"

Прем'єр-міністр Польщі заспокоїв громадян, заявив, що "причин для паніки немає".

"Сьогодні ні в кого не може бути сумнівів у тому, що ми повинні готуватися до різних сценаріїв", - заявив Дональд Туск.

За його словами, "життя буде йти своєю чергою", а громадян проінформують про всі події, "щоб була повна ясність щодо того, що відбувається в польському небі".

Необхідності в обмеженнях для жителів Польщі немає

Прем'єр-міністр заявив, що наразі немає підстав для введення обмежень, які "ускладнили б життя громадян". Він додав, що уряд повідомить цю інформацію за необхідності.

Туск також закликав журналістів, політиків і коментаторів бути обережними щодо російської пропаганди.

"З перших хвилин цієї атаки і провокації росіяни проявили велику активність в інтернеті, і, безсумнівно, за цим підуть дезінформація і спроби посіяти паніку. Ми всі повинні пройти випробування на громадянську відповідальність", - закликав прем'єр-міністр.

Він також наголосив на необхідності покладатися насамперед на повідомлення ЗС Польщі.

"Наразі ситуація, схоже, перебуває під контролем", - заявив польський прем'єр.

Туск також додав, що постраждалих унаслідок російського дронового нальоту немає.

Пошуки останків збитих безпілотників тривають. Польща поступово відновлює роботу аеропортів.

Глава уряду Польщі також уточнив, що рішення про тимчасове закриття аеропортів викликане не загрозою нападу на них, а оперативною діяльністю польських ВПС.

'Драматична ніч у польському небі': Туск зробив важливі заяви про атаку дронів РФ
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Росія атакувала Польщу - що відомо

Як писав Главред, під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни.

Пізніше у ЗС Польщі заявили, що російські дрони було збито.

За даними ЗС ЗСУ, щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України в напрямку Республіки Польща.

За даними польських ЗМІ, внаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає. Інцидент стався в самому центрі Вирики, між будівлею початкової школи і мерією. Ще один безпілотник, можливо, був збитий або розбився в районі Кшивовежба, приблизно за 15 км на південний схід від Вирики.

Прем'єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи дронову атаку РФ, заявив, що Москва завжди випробовує межі можливого.

"Якщо не зустрічає сильної реакції, то залишається на новому рівні ескалації", - наголосив президент.

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі та закликав надати Україні зброю для ударів по РФ.

Навіщо РФ атаковала Польщу дронами: думка ескперта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що атака дронів на Польщу у ніч на 10 вересня була провокацією РФ "з метою залякати поляків і європейців загалом".

"Реакція на провокацію вперше була правильною на військово-політичному рівні - збивати. Далі має бути правильна реакція на політико-дипломатичному рівні, у ЄС і НАТО, між США та Європою. Але її не буде, швидше за все. Трамп не буде нікого захищати від Путіна скільки б йому не заплатили союзники", - вважає Горбач.

За словами експерта, стратегічна мета російської операції цієї осені полягає в тому, щоб показати відсутність єдності в НАТО.

"Буде продовження в інших країнах, Балтії, Фінляндії", - сказав Горбач у коментарі Главреду.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

дрони Дональд Туск війна Росії та України атака дронів Наліт дронів РФ на Польщу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

12:11Війна
Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнор

Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнор

11:57Світ
Українців чекає красива рання осінь: відомо, коли дощі зроблять паузу

Українців чекає красива рання осінь: відомо, коли дощі зроблять паузу

11:12Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Останні новини

12:55

Предки вірили у їхню силу: українські прізвища, які оберігають власників

12:54

Українці будуть переплачувати: магазини відкрили передзамовлення на iPhone 17

12:23

Як Росія готувала атаку дронами на Польщу: зʼявилися цікаві подробиці

12:14

Китайський гороскоп на завтра, 11 вересня: Півням - образа, Зміям - смуток

12:11

Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

До кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - КоваленкоДо кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - Коваленко
11:58

Не мають впливу: у РФ розкрили справжню роль Кабаєвої та дітей у житті Путіна

11:57

Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнорВідео

11:44

"Дуже скоро": в ОП після атаки на Польщу попередили Європу про велику трагедію

11:38

Холостяк Терен натякнув на нові стосунки: "Досить близькі"

Реклама
11:12

Українців чекає красива рання осінь: відомо, коли дощі зроблять паузу

11:09

"Драматична ніч у польському небі": Туск зробив важливі заяви про атаку дронів РФ

10:59

Чому 11 вересня не можна користуватися гострими предметам: яке церковне свято

10:38

На путініста Кіркорова накинулися в РФ - що сталося

10:35

Після атаки на Польщу Зеленський зробив пропозицію партнерам щодо захисту неба

10:29

"Напад на одну з країн НАТО": названо приховану ціль військових навчань РФ

10:26

Польський F-16 збив російський дрон, уламки впали на житловий будинок: що відомо

10:25

Українська співачка зменшила собі груди і показала фото з лікарні

10:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 вересня (оновлюється)

10:18

Чотири знаки зодіаку, які люблять витрачати гроші

09:55

Авіація двох країн та НАТО: в Польщі повідомили деталі відбиття російської атаки

Реклама
09:44

РФ завжди випробовує межі можливого: Зеленський відреагував на атаку дронів на Польщу

09:41

Масований удар РФ по Україні: в ПС сказали, скільки Шахедів полетіли в Польщу

09:06

У путіністки Доліної знайшлися таємні зв'язки з Україною

08:50

Росія атакувала Польщу: Туск скликав екстрене засідання, оголошено виклик резервістів

08:34

"Акт війни": в США рішуче відреагували на наліт дронів РФ в Польщу

08:33

РФ атакувала Україну ракетами та дронами 11 годин поспіль: що відомо про наслідкиФотоВідео

08:33

Поляки, це лише передчуття того, що на нас чекаєПогляд

08:18

На цьому все: путіністка Корольова поставила хрест на своєму синові

08:16

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

06:54

Туск підтвердив порушення повітряного кордону Польщі, але не згадав РФ

06:22

РФ запустила багато крилатих ракет: в Україні - масштабна тривогаФото

06:10

Путін наблизився до небезпечного кроку: чому у РФ готують нову мобілізаціюПогляд

05:33

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

05:01

Курс валют раптово почав змінюватись: що буде з гривнею 10 вересня

04:30

TikTok розігнав новий тренд: телевізор із 90-х повернувся, як вписати його інтер'єр

04:00

Апокаліпсис близько: в Мережі назвали дату кінця світу і Другого пришестя

03:23

Погріб не панацея: де зберігати моркву, щоб вона якомога довше не псувалась

03:02

"Гірше за побої": екс-в'язень Кремля зізнався, що було найстрашнішим у полоні

02:45

Найкращі друзі за знаком зодіаку: ТОП-4 знаки, які ніколи не зрадять

02:30

"Багато базарю": відомий блогер відмовився допомагати ЗСУ

Реклама
01:58

"Шахеди" перетнули кордон Польщі під час атаки — країна підняла винищувачі

01:30

"Я не можу це зупинити": Світлицька вперше назвала причину свого розлучення

00:10

Мобілізація змінюється: нардеп пояснив нововведення в розсиланні повісток поштою

00:04

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

09 вересня, вівторок
23:33

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України розлучається з чоловіком - деталі

22:53

Які двигуни мають "шалений апетит" до оливи: експерти склали перелік агрегатів

22:40

"Каже: "Така вона красива": ексдружина Дзідзьо розповіла про його особисте життя

22:33

Рій "Шахедів" наближається до Києва: тривога шириться Україною

22:25

Курс "злітає" до 44 грн за долар: прогноз несподіваного валютного стрибка

21:54

Мама у важкому стані, а немовля у реанімації: нові деталі про постраждалих у КиєвіФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти