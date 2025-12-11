Кардаш'ян у леопардовому мікро-бікіні влаштувала сесію засмаги

Коротко:
Голівудську світську діву Кім Кардаш'ян можна побачити, як вона гріється на сонці в крихітному бікіні з леопардовим принтом на її останній світлині в Instagram.
На знімку 45-річна зірка "Кардаш'ян" з'явилася у величезних сонцезахисних окулярах, надсилаючи поцілунки на камеру.
Зірка завершила свою карусель фотографіями, на яких вона добре проводить час зі своєю сім'єю, зокрема милим знімком, на якому зображено її та чотирьох дітей Каньє Веста - доньку Норт, 12 років, та Чикаго, 7 років, та синів Сейнта, 10 років, та Псалма, 6 років - коли вони посміхалися під час прогулянки зі своєю бабусею Кріс Дженнер.
Вона завершила пост фотографією з ночівлі зі своєю сестрою Хлоєю Кардаш'ян і Брітні Спірс.
Про персону: Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян - американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємець. Світової популярності набула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", пише Вікіпедія.
