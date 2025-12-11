Кардаш'ян у леопардовому мікро-бікіні влаштувала сесію засмаги

Світська діва Кардаш'ян показалася в красивому купальнику.

Кім Кардаш'ян / колаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Голівудську світську діву Кім Кардаш'ян можна побачити, як вона гріється на сонці в крихітному бікіні з леопардовим принтом на її останній світлині в Instagram.

На знімку 45-річна зірка "Кардаш'ян" з'явилася у величезних сонцезахисних окулярах, надсилаючи поцілунки на камеру.

Кім Кардаш'ян поділилася новими фото / Фото Instagram/kimkardashian

Зірка завершила свою карусель фотографіями, на яких вона добре проводить час зі своєю сім'єю, зокрема милим знімком, на якому зображено її та чотирьох дітей Каньє Веста - доньку Норт, 12 років, та Чикаго, 7 років, та синів Сейнта, 10 років, та Псалма, 6 років - коли вони посміхалися під час прогулянки зі своєю бабусею Кріс Дженнер.

Кім Кардаш'ян поділилася новими фото / Фото Instagram/kimkardashian

Вона завершила пост фотографією з ночівлі зі своєю сестрою Хлоєю Кардаш'ян і Брітні Спірс.

Про персону: Кім Кардаш'ян Кім Кардаш'ян - американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємець. Світової популярності набула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", пише Вікіпедія.

