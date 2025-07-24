Пентагон погодив поставки на $322 млн: що саме увійшло у два пакети допомоги

Угода з Пентагоном зміцнює здатність України протидіяти загрозам із застосуванням сучасного озброєння.

https://glavred.net/war/pentagon-soglasoval-postavki-na-322-mln-chto-imenno-voshlo-v-dva-paketa-pomoshchi-10684007.html Посилання скопійоване

Пентагон погоджує передачу зенітних комплексів HAWK Phase III та пов’язаного обладнання / колаж: Главред, фото: wikipedia, defense.gov

Коротко:

США схвалили продаж Україні зброї на $322 млн

Угода включає комплекси HAWK та БМП Bradley

Допомога поділена на два пакети — $172 млн і $150 млн

Сполучені Штати схвалили Україні два пакети військової допомоги загальною вартістю 322 мільйони доларів. Про це йдеться в рішенні Міністерства оборони США (Пентагону).

Перший пакет, оцінений у 172 мільйони доларів, включає зенітні комплекси HAWK Phase III. У документі зазначається, що до нього входить технічне обслуговування ракетної системи HAWK, зокрема:

відео дня

п’ятитонні вантажні автомобілі;

запасні частини до системи HAWK;

реконструкція та капітальний ремонт вогневих установок;

набори інструментів, випробувальне та допоміжне обладнання;

технічна документація;

навчання й технічна підтримка;

ремонт ракет MIM-23 HAWK і супутня логістика.

Другий пакет на суму близько 150 мільйонів доларів передбачає придбання обладнання та послуг для відновлення бойових машин піхоти Bradley, їхнього технічного обслуговування, ремонту та модернізації за кордоном.

"Угода дозволить Україні посилити можливості для протидії поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши ефективнішу оборону та виконання регіональних завдань із використанням більш потужних засобів протиповітряної оборони", – йдеться в заяві Пентагону.

Пентагон / Інфографіка: Главред

Оборонне відомство США наголосило, що Україна легко зможе впровадити ці товари та послуги у свою армію.

Допомога Україні – новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Україна готується отримати 49 австралійських танків Abrams M1A1 SA та 32 Leopard 1A5 від Німеччини, Данії та Нідерландів. Водночас подальші перспективи постачання важкої бронетехніки викликають занепокоєння.

Крім того, Україна отримає винищувачі F-16 від Бельгії вже цього і наступного року, однак точні дати передачі наразі невідомі.

Також Трамп підтвердив, що Україна отримає 17 систем Patriot, частина з яких прибуде вже найближчими днями. США постачають зброю, але її фінансування забезпечують країни НАТО, зокрема ЄС.

Читайте також:

Про джерело: Пентагон Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред