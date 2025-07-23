Майже 400 тисяч: названо прізвище, хто отримує найбільшу пенсію в Україні

Для порівняння, наразі українець із середньою зарплатою 18,8 тис. грн та повним стажем може розраховувати на пенсію лише у 4,7 тис. грн.

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Хто отримує найвищу українську пенсію / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Хто лідирує серед українських пенсіонерів

Скільки отримує суддя у відставці

Найвищу пенсію серед українських пенсіонерів отримує Наталя Шаптала - колишня суддя Конституційного Суду України. Її щомісячне грошове забезпечення, разом із довічним утриманням, становить 390 184 гривні, за даними Пенсійного фонду України, повідомляє Радіо Трек.

У 2019 році Шаптала протягом чотирьох місяців обіймала посаду голови КСУ. Восени того ж року вона подала у відставку й уже з жовтня почала отримувати довічні виплати.

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Наталя Шаптала / фото: Вікіпедія

Спочатку їй було призначено пенсію у розмірі 90% від зарплати чинного судді. Згодом, після зміни законодавства, цей розмір було зменшено до 50%. Після цього Шаптала звернулась до суду з вимогою відновити попередній рівень виплат.

Якщо розглядати пенсії без довічного грошового забезпечення суддів, то лідером за сумою є Сергій Ківалов, адже його пенсія наближається до 246 тисяч гривень.

Для порівняння, унаслідок пенсійної реформи, впровадженої у 2017 році, загальний розмір пенсій в Україні зменшився приблизно на 30%.

Наразі громадянин із середньою зарплатою 18,8 тис. грн та повним трудовим стажем може розраховувати лише на 4,7 тис. грн щомісячної пенсії.

Хто з пенсіонерів має 100% знижки на оплату ЖКП / Інфографіка - Главред

Виплати пенсій в Україні - що відомо

У серпні деякі українські пенсіонери отримають додаткові виплати до 3 тисяч гривень. Ці кошти є одноразовими надбавками, приуроченими до святкування Дня Незалежності України. Це приємний бонус для тих, хто підпадає під відповідні категорії.

Водночас, певні категорії пенсіонерів можуть втратити свої виплати. Пенсійний фонд України (ПФУ) вже надав роз'яснення щодо причин, з яких це може статися, а також порадив, як уникнути таких неприємних ситуацій.

Також Главред писав, що існує можливість отримати пенсію в розмірі 11 тисяч гривень. Однак, для цього необхідно відповідати певним критеріям. Ви можете дізнатися, чи маєте право на таку виплату, скориставшись спеціальним пенсійним калькулятором.

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Про джерело: Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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