Коли Україна отримає обіцяні системи Patriot - ЗМІ розкрили неприємний нюанс

За даними Spiegel, Україна зможе отримати перші системи Patriot не раніше весни 2026 року.

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Коли Україна отримає обіцяні Трампом системи Patriot / Колаж Главред, фото: twitter.com/oleksiireznikov, скріншот з відео

Про що повідомляє Spiegel:

Яка умова передачі Україні систем Patriot

Коли Україна зможе отримати перші системи Patriot

Системи протиповітряної оборони Patriot, про які нещодавно заявив президент США Дональд Трамп, надійдуть в Україну не раніше весни 2026 року. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel, навіть після заяви Трампа в Білому домі у присутності генсека НАТО Марка Рютте про передачу Україні великої кількості озброєння, швидке постачання цих систем залишається складним завданням.

"Це не безнадійно", - сказав міністр оборони Німеччини Пісторіус.

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Як повідомляє Spiegel, ключовою умовою передачі систем озброєння є готовність країн, які вже мають такі комплекси, передати їх зараз, аби інші могли профінансувати й відправити їх в Україну. США розраховують, що саме європейські партнери тимчасово віддадуть свої запаси, а згодом отримають заміну від виробника — компанії RTX Corporation, яка просуне їх у черзі на постачання.

Втім, за даними джерел у владі, перша установка буде доступною не раніше ніж через вісім місяців — тобто навесні 2026 року. Очікується, що саме тоді Німеччина зможе отримати батарею, яку спочатку планували передати Швейцарії. При цьому інші союзники, згідно з інформацією видання, змушені будуть чекати ще довше.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Постачання систем Patriot до України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Німеччина готова передати Україні два ЗРК Patriot, однак це можливо лише після оперативної заміни систем для власних потреб Бундесверу. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що США поки не вказали, коли саме зможуть надати Patriot на заміну тим, які Берлін планує передати Києву.

Однак під час засідання у форматі "Рамштайн" Пісторіус підтвердив, що Німеччина додатково передасть Україні системи ППО Patriot разом із необхідними боєприпасами.

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Про джерело: Der Spiegel Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

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