Майже 'на шару': в Україні різко впали ціни на сезонний продукт

Що повідомили аналітики:
- Ціни на кавуни в Україні різко падають
- У порівнянні з минулим роком українці купують кавуни вже на 28% дешевше
В Україні продовжують стрімко знижуватися ціни на кавун. Як повідомили аналітики EastFruit, причиною цього є різке збільшення пропозиції баштанних на ринку.
Через спекотну та сонячну погоду темпи дозрівання цієї культури в полях суттєво прискорилися. Водночас фахівці зауважили, що посуха у південних областях негативно позначається на якості кавунів, що посилює темпи зниження цін у даному сегменті.
Станом на 23 липня ціни на кавуни з місцевих господарств впали до 5-14 гривень за кілограм в залежності від якості та обсягів запропонованих партій, що в середньому на 36% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Якщо ж порівнювати із минулим роком, то станом на сьогодні відпускні ціни на кавуни в Україні вже на 28% нижчі, ніж вкінці липня 2024 року.
Ціни на продукти - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні спостерігається подальше зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року. Фермери пропонують до продажу картоплю в діапазоні 11–18 грн/кг.
Раніше стало відомо, що цього сезону ціни на кавуни в Україні залишаться приблизно такими ж, як і торік - істотного зростання вартості не очікується до кінця літа.
Напередодні повідомлялося, що в Україні невпинно росте вартість м'ясної продукції. Що цікаво, одне з найбільших цінових зростань показало сало. Лише за один місяць середня споживча ціна сала зросла на 1,2%.
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Про джерело: EastFruit
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