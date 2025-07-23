Орбакайте ухвалила радикальне рішення щодо Пугачової

Коротко:
- Що задумала Крістіна Орбакайте
- У якій країні вона відвідає свою матір
Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, прийняла важливе рішення щодо своєї матері - російської співачки Алли Пугачової.
Як пишуть російські пропагандисти, Орбакайте вирішила закінчити свою подорож Азією і вирушить до Європи. Шанувальники припускають, що дочка Пугачової скучила за матір'ю і обов'язково відвідає її під час поїздки в Європу.
Відомо, що зараз Алла Пугачова разом зі своїми дітьми перебуває в Італії. Повідомляється, що Орбакайте також заїде туди, оскільки в Латвію співачці дорога закрита за мовчазну позицію щодо військового вторгнення Росії в мирну Україну.
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Крістіна Орбакайте - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Крістіна Орбакайте привітала Аллу Пугачову з 76-річчям. Співачка опублікувала новий пост, в якому звернулася до мами і показала архівні кадри. На відео Пугачова співає пісню "Літні дощі", а знято воно 1983 року у Швеції.
А також Крістіна Орбакайте побувала в Діснейленді разом із донькою та чоловіком. Артистка поділилася емоціями від поїздки та показала, як провела час із рідними.
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Про персону: Крістіна Орбакайте
Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.
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