Орбакайте ухвалила радикальне рішення щодо Пугачової

Крістіна Орбакайте повертається з Азії, щоб реалізувати задумане.

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Крістіна Орбакайте і Алла Пугачова не часто зустрічаються разом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

Коротко:

Що задумала Крістіна Орбакайте

У якій країні вона відвідає свою матір

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, прийняла важливе рішення щодо своєї матері - російської співачки Алли Пугачової.

Як пишуть російські пропагандисти, Орбакайте вирішила закінчити свою подорож Азією і вирушить до Європи. Шанувальники припускають, що дочка Пугачової скучила за матір'ю і обов'язково відвідає її під час поїздки в Європу.

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Крістіна Орбакайте живе в США / фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

Відомо, що зараз Алла Пугачова разом зі своїми дітьми перебуває в Італії. Повідомляється, що Орбакайте також заїде туди, оскільки в Латвію співачці дорога закрита за мовчазну позицію щодо військового вторгнення Росії в мирну Україну.

Крістіна Орбакайте з чоловіком і дочкою / фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

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Крістіна Орбакайте - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Крістіна Орбакайте привітала Аллу Пугачову з 76-річчям. Співачка опублікувала новий пост, в якому звернулася до мами і показала архівні кадри. На відео Пугачова співає пісню "Літні дощі", а знято воно 1983 року у Швеції.

А також Крістіна Орбакайте побувала в Діснейленді разом із донькою та чоловіком. Артистка поділилася емоціями від поїздки та показала, як провела час із рідними.

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Про персону: Крістіна Орбакайте Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).

У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

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