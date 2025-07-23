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Чому Трамп змінив позицію щодо України - Буданов назвав реальну причину

Юрій Берендій
23 липня 2025, 18:07
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Глава ГУР заявив, що Дональд Трамп ніколи не був противником України та розповів, як вдалось змінити його ставлення.
Чому Трамп змінив позицію щодо України - Буданов назвав реальну причину
Буданов розповів, що вплинуло на Трампа / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео YouTube

Про що сказав Буданов:

  • Трамп ніколи не був противником України
  • Завдяки дипломатії вдалось змінити ставлення президента США до України та знайти баланс

Погляди будь-якої людини з часом змінюються під впливом нових обставин або інформації, й на ці зміни можуть впливати різні чинники. Про це заявив глава ГУР, генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв'ю Kyiv Post, коментуючи зміну позиції президента США Дональда Трампа щодо України.

"Чи змінилася позиція Дональда Трампа? І так, і ні. Він ніколи не був противником України. Не можна забувати, що перші партії американської зброї були отримані саме під час його першого терміну. Інша справа, що його позиція має бути розумно проукраїнською. Вона має бути проамериканською. Він є президентом Сполучених Штатів Америки. І він насамперед захищає інтереси своєї країни. Нам це може подобатися чи ні, але так було, є і буде", - заявив він.

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За його словами, на позицію президента США щодо підтримки України вдалося вплинути завдяки дипломатичній роботі та контактам з людьми з його оточення. Саме це, на думку Буданова, стало причиною змін у ставленні до України та дозволило знайти баланс між інтересами обох держав.

Коментуючи команду Дональда Трампа, він наголосив, що в ній немає відвертих противників України. Хоча дехто ставиться до підтримки обережно або скептично, є і ті, хто вважає її недостатньою.

Серед ключових союзників України він відзначив державного секретаря Марко Рубіо та спецпосланця Кіта Келлога, які відкрито заявляють, що допомога Україні відповідає національним інтересам США і має не лише зберігатися, а й зростати.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США намагаються уникнути прямої участі у війні між Росією та Україною, однак президент Дональд Трамп заявляє про намір досягти миру шляхом сили. Про це повідомив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Увечері 23 липня в Стамбулі має відбутися третій раунд перемовин між Україною та Росією. Оскільки позиції сторін залишаються кардинально протилежними, прорив у переговорах малоймовірний. Водночас не виключаються домовленості у гуманітарній сфері. The New York Times зазначає, що жодна зі сторін не готова поступитися у своїх вимогах щодо завершення війни.

Тим часом The Atlantic повідомляє, що Дональд Трамп дав російському президенту Володимиру Путіну 50 днів перед тим, як Сполучені Штати розглянуть нові санкції проти РФ. Таким чином Путіну залишили час до кінця літа, щоб продовжувати атаки на українські міста.

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Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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