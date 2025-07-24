Людей стало в рази більше: в Україні не припиняються акції протесту

Що відомо:
- Зеленський підписав закон про роботу НАБУ і САП
- Українці проти нового закону
- Люди масово виходять на мітинги
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про роботу НАБУ і САП. Це обурило українців і вони масово почали виходити на мітинг. 23 липня хвиля протестів прокотилася Києвом, Львовом, Дніпром та іншими містами країни. Відео вже розлетілося в Мережі.
На кадрах видно, що порівняно з першим днем акції протесту кількість учасників значно зросла. Лише в Києві до протесту долучилися тисячі людей.
Люди тримають у руках плакати, українські прапори та вимагають скасувати закон №12414. Вони вигукували: "Корупція - ворог майбутнього", "Україна - не Росія", "Ганьба", "Руки геть від НАБУ", "Навіщо мені система, яка працює проти мене".
Дивіться відео з акціями протестів по Україні:
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на акції протесту. Він зазначив, що українці мають право виходити на мітинги, однак це лише на руку Росії, пише РБК-Україна.
"Чи мали право вчора люди виходити? Так, мали. Правопорушень не було зафіксовано. Все пройшло спокійно і мирно ... Ми навчилися спілкуватися, ми навчилися поважати один одного і відчувати, що відбувається в країні", - сказав Клименко.
Він закликав людей не давати ворогу підстав для маніпуляцій, оскільки Росія може скористатися протестами на свою користь.
Робота антикорупційних органів в Україні - останні новини
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який змінює баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією. Генеральний прокурор отримає повноваження контролювати діяльність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Після цього в Києві, Львові та Дніпрі відбулися мирні акції протесту через законопроєкт №12414. Мітингувальники не підтримували законопроєкт, бо Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура втратять незалежність.
Згодом, як писав Главред, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про НАБУ і САП. Відповідна позначка з'явилася на сайті Верховної Ради України.
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Про персону: Ігор Клименко
Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".
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