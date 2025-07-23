Молочка на вагу золота: українців попередили про зростання цін на цінний продукт

І це ще не кінець, очікується подальше зростання цін на 20-30 копійок.

https://glavred.net/economics/molochka-na-ves-zolota-ukraincev-predupredili-o-roste-cen-na-cennyy-produkt-10683923.html Посилання скопійоване

Закупівельні ціни на молоко зросли/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

У липні 2025 року закупівельні ціни на молоко екстра та вищого ґатунку зросли на 10-14 копійок

Дефіцит молока-сировини та високий експортний попит на молочку спричинили зростання цін

У другій половині липня в Україні зросли закупівельні ціни на молоко. Як повідомляє Асоціація виробників молока, причинами подорожчання стали обмежена пропозиція молока-сировини та підвищений попит на українську молочну продукцію за кордоном.

Так, станом на 22 липня середня ціна закупівлі молока екстракласу досягла 16,14 грн за кілограм без урахування ПДВ. Це на 14 копійок більше, ніж у попередньому місяці.

відео дня

Молоко вищого сорту подорожчало на 10 копійок і в середньому коштує 15,85 грн/кг. А ціна першого ґатунку залишилася незмінною - 15,45 грн/кг.

Аналітик Асоціації Георгій Кухалейшвілі зазначає, що основними чинниками такого зростання стали нестача сировини та стабільно високий попит на біржові продукти з боку іноземних ринків.

"У червні Україна збільшила експорт казеїну, а експорт вершкового масла в першому півріччі 2025 р. зріс на 50%. Ціни на готову продукцію зростають під впливом девальвації гривні. Покращилася рентабельність виробництва сухого молока, казеїну, кисломолочного продукту", — зазначив експерт.

ТОП-5 цікавих фактів про молоко, молоко / Главред - інфографіка

Він також прогнозує, що на початку серпня закупівельна вартість молока-сировини може збільшитися ще на 20–30 копійок, з огляду на поточний дефіцит і прагнення виробників отримати більший прибуток.

Щодо роздрібних ці, то у магазинах ситуація різна:

У мережі АТБ 900-грамова упаковка молока коштує 36,80 грн (з урахуванням акційної ціни).

У Сільпо вартість починається від 34,89 грн за аналогічний обсяг.

У Varus від 34,90 грн.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що популярні види м’яса в Україні космічно зросли в ціні. Вартість зросла через безліч факторів, включаючи зменшення виробництва, зростання витрат, вплив війни та хвороби тварин.

Так, українці стикаються зі суттєвим зростанням цін на свинину. Якщо торік середня вартість цього м’яса в супермаркетах була нижчою за 200 грн/кг, то протягом останніх трьох місяців ціни не опускалися нижче 250 грн/кг.

Як результат, можна зробити висновок, що у цьому сезоні всі позиції продуктів дорогі. Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник попередив, що українцям потрібно готуватись до нових цінників.

Більше економічних новин:

Про джерело: Асоціація виробників молока Асоціація виробників молока - неприбуткове неурядове професійне об’єднання господарств, що спеціалізуються на молочному скотарстві. АВМ була офіційно зареєстрована 30 квітня 2009 року. За 10 років існування лави об’єднання зросли в 10 разів: у 2020-му учасниками АВМ є 150 господарств з усіх куточків України (середній розмір господарства — 400 корів), йдеться на сайті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред