Що буде за підсумками перемовин України в РФ: у США зробили прогноз

Головне:

У середу ввечері, 23 липня, відбудеться третій раунд перемовин України та агресора Росії в Стамбулі. Позиції сторін разюче відрізняються, тому прорив за підсумками діалогу малоймовірний. Утім, можливі домовленості в рамках гуманітарних питань.

У матеріалі The New York Times йдеться про те, що ані Україна, ані Росія не погоджуються на зміну своїх умов щодо завершення війни, тому прорив на шляху до досягнення миру малоймовірний.

Україна вимагає, щоб російські окупанти повністю припинили вогонь, перш ніж сторони перейдуть до обговорення мирної угоди. Позиція агресора Москви - протилежна: Кремль "наполягає" спочатку на угоді, і лише потім готовий, мовляв, скласти зброю.

Зокрема, Путін сказав, що його війська не підуть на припинення вогню, якщо Київ не погодиться на "вимоги", які включають обмеження для Сил оборони і так зване визнання анексованих українських територій "суб'єктами РФ".

Президент України Володимир Зеленський наголосив: Київ ніколи не погодиться на обмеження суверенітету, зокрема й у межах військових рішень, а також ніколи не визнає свої території нібито російськими.

Сторони відновили переговорний процес почасти через президента США Дональда Трампа. Очільник Білого дому з січня використовує як погрози, так і заохочення, щоб спонукати Київ і Москву вести перемовини. Жодна зі сторін публічно не відмовляється від діалогу, щоб Трамп остаточно не визначився з тим, за кого він.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський днями заявив, що на середу, 23 липня, заплановані перемовини Києва і Москви в Туреччині. Сторони можуть обговорити питання гуманітарної допомоги, обміну полоненими, безпеки інфраструктури, а також заходи безпеки в прикордонних районах.

Перемовини України та Росії відбудуться о 19:00. Делегацію України очолив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров. Глава російської делегації - помічник президента РФ Володимир Мединський.

Делегація Києва попрямувала на зустріч із представниками Кремля, щоб обговорити можливість зустрічі Зеленського і Путіна, повідомили журналісти РБК-Україна з посиланням на свої джерела.

"Головна тема - зустріч лідерів. Наша делегація з цим туди приїхала", - сказало джерело.

Цю саму інформацію підтвердили і співрозмовники Української правди у складі делегації: крім гуманітарних питань, українська делегація має намір обговорити з росіянами можливість зустрічі на вищому політичному рівні.

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.