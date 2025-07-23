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Що буде за підсумками перемовин України в РФ: у США зробили прогноз

Андрій Ганчук
23 липня 2025, 16:30
457
Сторони шукатимуть можливості для домовленостей з певних питань.
Умеров, Мединський
Київ і Москва шукатимуть домовленості з гуманітарних питань - ЗМІ / Главред

Головне:

  • Україна і РФ можуть досягти домовленостей з гуманітарних питань
  • Позиції Києва і Москви різко відрізняються
  • Мир за підсумками перемовин малоймовірний

У середу ввечері, 23 липня, відбудеться третій раунд перемовин України та агресора Росії в Стамбулі. Позиції сторін разюче відрізняються, тому прорив за підсумками діалогу малоймовірний. Утім, можливі домовленості в рамках гуманітарних питань.

Компромісів немає

У матеріалі The New York Times йдеться про те, що ані Україна, ані Росія не погоджуються на зміну своїх умов щодо завершення війни, тому прорив на шляху до досягнення миру малоймовірний.

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Україна вимагає, щоб російські окупанти повністю припинили вогонь, перш ніж сторони перейдуть до обговорення мирної угоди. Позиція агресора Москви - протилежна: Кремль "наполягає" спочатку на угоді, і лише потім готовий, мовляв, скласти зброю.

Зокрема, Путін сказав, що його війська не підуть на припинення вогню, якщо Київ не погодиться на "вимоги", які включають обмеження для Сил оборони і так зване визнання анексованих українських територій "суб'єктами РФ".

Президент України Володимир Зеленський наголосив: Київ ніколи не погодиться на обмеження суверенітету, зокрема й у межах військових рішень, а також ніколи не визнає свої території нібито російськими.

Чому Київ і Москва ведуть переговори

Сторони відновили переговорний процес почасти через президента США Дональда Трампа. Очільник Білого дому з січня використовує як погрози, так і заохочення, щоб спонукати Київ і Москву вести перемовини. Жодна зі сторін публічно не відмовляється від діалогу, щоб Трамп остаточно не визначився з тим, за кого він.

"Очікування того, що обидві сторони погодяться на мирні умови в середу, надзвичайно низькі. Натомість аналітики шукатимуть поступовий прогрес у допоміжних питаннях, що можуть свідчити про знаходження спільної мови", - каже автор статті, ймовірно маючи на увазі, гуманітарні питання.

Перемовини України та РФ у Стамбулі - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський днями заявив, що на середу, 23 липня, заплановані перемовини Києва і Москви в Туреччині. Сторони можуть обговорити питання гуманітарної допомоги, обміну полоненими, безпеки інфраструктури, а також заходи безпеки в прикордонних районах.

Перемовини України та Росії відбудуться о 19:00. Делегацію України очолив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров. Глава російської делегації - помічник президента РФ Володимир Мединський.

Делегація Києва попрямувала на зустріч із представниками Кремля, щоб обговорити можливість зустрічі Зеленського і Путіна, повідомили журналісти РБК-Україна з посиланням на свої джерела.

"Головна тема - зустріч лідерів. Наша делегація з цим туди приїхала", - сказало джерело.

Цю саму інформацію підтвердили і співрозмовники Української правди у складі делегації: крім гуманітарних питань, українська делегація має намір обговорити з росіянами можливість зустрічі на вищому політичному рівні.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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