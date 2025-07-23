Прихована правда Кремля: ЗМІ розкрили, як провал "триденної СВО" вплинув на армію

Санкції і висока вартість війни поступово послаблюють здатність Росії конкурувати на світовому ринку озброєнь.

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Західні обмеження змушують Росію спрощувати та уповільнювати виробництво військової техніки / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 4 окрема танкова бригада

Коротко:

Росія виділяє рекордні 6,3% ВВП на війну – найвищий рівень за десятиліття

Військові витрати РФ зросли до максимуму з часів Холодної війни

Росія планує найбільші військові видатки за останні десятиліття

Росія витрачає рекордні кошти на війну проти України, однак через західні санкції втрачає можливість модернізувати свою армію та готувати її до майбутніх технологічно складніших конфліктів. Про це повідомляє Business Insider, посилаючись на аналітичний звіт Матьє Булега, консультанта програми "Росія та Євразія" в лондонському аналітичному центрі Chatham House.

За його словами, у 2025 році Росія планує витратити на війну 6,3% ВВП — найвищий рівень військових витрат з часів Холодної війни. Водночас через обмежений доступ до критичних імпортних компонентів відбувається технологічна деградація російського військово-промислового комплексу.

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"Росії, ймовірно, доведеться спростити та уповільнити своє військове виробництво, змиритися зі зниженням якості продукції та з певною формою 'інноваційної стагнації' у своїх дослідженнях та розробках", — зазначив Булег.

Аналітик пояснює, що замість науково-технічних проривів російський військовий сектор змушений займатися поступовим удосконаленням застарілих систем, адаптуючи озброєння до нових реалій, а не впроваджуючи справжні інновації.

У короткостроковій перспективі це означає, що Росія зможе виробляти техніку, яка залишатиметься загрозою для України та Європи. Проте з часом її здатність конкурувати з провідними військовими державами буде знижуватися.

Ще одна серйозна проблема — економічна "втома" від високих військових витрат. За словами Булега, на перший погляд, війна дає позитивні макроекономічні показники, однак згодом зростає інфляція, падає купівельна спроможність населення та загострюється криза ліквідності в банках. Ці негативні тенденції вже спостерігаються в російській економіці.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Сполучені Штати ведуть перемовини з низкою партнерів щодо можливості передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в уряді США.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю The Washington Post наголосив на потребі України в додаткових системах ППО, зокрема Patriot, засобах перехоплення дронів та авіації для боротьби з ворожими безпілотниками.

Крім того, постачання систем протиповітряної оборони є критично важливим для України, тоді як інші види американського озброєння наразі не мають вирішального впливу на ситуацію на фронті, адже основну роль відіграють безпілотники.

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Про джерело: Business Insider? Business Insider — американський новинний вебсайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством на яке посилаються такі видання як "Нью-Йорк Таймс" та засоби масової інформації як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він досяг у 2014 році відвідуваності 221 мільйонів чоловік на місяць, пише Вікіпедія.

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