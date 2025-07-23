Ліквідація агресивного сусіда: ексдепутат Держдуми назвав сценарій для Росії

Російська Федерація має припинити існування у своєму нинішньому вигляді, вважає Ілля Пономарьов.

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На місці РФ має з'явитися правова держава - Пономарьов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ має припинити існування, а Росія - залишитися

Росії слід стати нормальною державою

Народи, які не хочуть жити в Росії, потрібно відпустити

Країна-агресор Російська Федерація повинна припинити існування. Але треба, щоб Росія, як країна, залишилася - побудувала адекватну державу і відпустила народи, які хочуть жити самостійно. Про це заявив депутат Держдуми 5-го і 6-го скликань, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що під словами "ліквідація агресивного сусіда" слід розуміти демонтаж конкретно Російської Федерації.

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"Я вважаю, що Російська Федерація як держава в її нинішньому вигляді має перестати існувати, але це не означає, що Росія як країна повинна теж перестати існувати", - каже Пономарьов.

За його словами, Росія має стати адекватною республікою, яка відпустить народи, що прагнуть до самостійного життя.

"У моєму ідеальному світі майбутня Російська республіка відпускає ті народи, які не хочуть жити всередині неї, і будує нормальне суспільство, нормальну державу з нормальною правовою системою, безпечною для сусідів. Дуже багато хто скептично ставиться до можливості такого сценарію. Але якщо від самого початку сказати, що це неможливо, значить, ми будемо воювати нескінченно. Не думаю, що це в інтересах Росії або України. Тому треба докласти всіх зусиль для того, щоб це сталося. Це в інтересах усіх народів, які живуть на пострадянському просторі і не тільки", - підкреслив Ілля Пономарьов.

Дивіться відео, в якому Пономарьов розповів про свою позицію щодо Росії:

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Як повідомляв Главред, глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко говорив, що сценарій розпаду Росії досить реалістичний. На думку чиновника, це станеться, щойно Путін остаточно доб'є війною російський силовий апарат.

Російської Федерації в тому вигляді, в якому вона існує зараз, скоро не буде, вважає економіст Андрій Новак. Все йде до того, що Кремль зазнає військово-політичної поразки, а національні республіки не захочуть розділяти цю ганьбу.

Росія розпадеться, щойно Кремль припинить отримувати нафтодолари, за допомогою яких фінансуються республіки, вважає військовий експерт Роман Світан. Коли не буде грошей, суб'єкти вирушать у вільне плавання.

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Про персону: Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.

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