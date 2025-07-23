Українцям почали недораховувати виплати пенсій: як перевірити

Ключове:
- Які ключові причини неврахування стажу
- Скільки потрібно стажу для пенсії у 2025
Чимало українців стикаються з проблемою неповного врахування трудового стажу під час оформлення пенсії. Це безпосередньо позначається на розмірі пенсійних нарахувань, адже виплати можуть бути істотно нижчими за очікуване. Детальніше про це йдеться у публікації На пенсії.
За словами експерта з пенсійного права Сергія Коробкіна, у минулому було передбачено, що чоловіки мали право на мінімальну пенсію при наявності 25 років стажу, а жінки 20. Ці норми діяли для тих, хто вийшов на пенсію до 1 жовтня 2011 року.
Проте для тих, хто подав документи пізніше, умови стали жорсткішими. Зокрема, починаючи з 2018 року, необхідно мати щонайменше 35 років страхового стажу для чоловіків і 30 для жінок.
Разом із цим, зауважує Коробкін, нині держава проводить перегляд раніше призначених пенсій, у результаті чого можуть бути нараховані додаткові виплати.
Чому частина стажу не враховується? Все залежить від того, коли саме він був накопичений.
Якщо до 2004 року, то часто трапляються помилки або неточності в записах трудової книжки, а інколи взагалі відсутні документи, що підтверджують факт праці, особливо у колгоспах. Після 2004 року поширеною причиною є несплата роботодавцем єдиного соціального внеску (ЄСВ). Без цього відповідний період просто не зараховується до стажу.
Виплати пенсій в Україні - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що у серпні деякі українські пенсіонери можуть очікувати на додаткові виплати до 3 тисяч гривень. Це пов'язано з одноразовими надбавками, які передбачені до Дня Незалежності України.
Водночас, є й інша важлива інформація для певних категорій пенсіонерів: деякі можуть втратити свої виплати. Пенсійний фонд України (ПФУ) надав роз'яснення щодо причин таких ситуацій та порад, як уникнути неприємностей.
Також розповідалося, хто має право на дострокову пенсію в Україні. Певні категорії пенсіонерів можуть виходити на пенсію за вислугу років до досягнення загального пенсійного віку за певних умов.
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Про джерело: "На пенсии"
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