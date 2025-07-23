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Українцям почали недораховувати виплати пенсій: як перевірити

Даяна Швець
23 липня 2025, 17:04
711
З роками вимоги до тривалості стажу стали жорсткішими, а сам механізм розрахунку пенсійних виплат кілька разів змінювався.
пенсия
Чому пенсія може бути меншою / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключове:

  • Які ключові причини неврахування стажу
  • Скільки потрібно стажу для пенсії у 2025

Чимало українців стикаються з проблемою неповного врахування трудового стажу під час оформлення пенсії. Це безпосередньо позначається на розмірі пенсійних нарахувань, адже виплати можуть бути істотно нижчими за очікуване. Детальніше про це йдеться у публікації На пенсії.

За словами експерта з пенсійного права Сергія Коробкіна, у минулому було передбачено, що чоловіки мали право на мінімальну пенсію при наявності 25 років стажу, а жінки 20. Ці норми діяли для тих, хто вийшов на пенсію до 1 жовтня 2011 року.

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Проте для тих, хто подав документи пізніше, умови стали жорсткішими. Зокрема, починаючи з 2018 року, необхідно мати щонайменше 35 років страхового стажу для чоловіків і 30 для жінок.

Разом із цим, зауважує Коробкін, нині держава проводить перегляд раніше призначених пенсій, у результаті чого можуть бути нараховані додаткові виплати.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити
Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Инфографика - Главред

Чому частина стажу не враховується? Все залежить від того, коли саме він був накопичений.

Якщо до 2004 року, то часто трапляються помилки або неточності в записах трудової книжки, а інколи взагалі відсутні документи, що підтверджують факт праці, особливо у колгоспах. Після 2004 року поширеною причиною є несплата роботодавцем єдиного соціального внеску (ЄСВ). Без цього відповідний період просто не зараховується до стажу.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у серпні деякі українські пенсіонери можуть очікувати на додаткові виплати до 3 тисяч гривень. Це пов'язано з одноразовими надбавками, які передбачені до Дня Незалежності України.

Водночас, є й інша важлива інформація для певних категорій пенсіонерів: деякі можуть втратити свої виплати. Пенсійний фонд України (ПФУ) надав роз'яснення щодо причин таких ситуацій та порад, як уникнути неприємностей.

Також розповідалося, хто має право на дострокову пенсію в Україні. Певні категорії пенсіонерів можуть виходити на пенсію за вислугу років до досягнення загального пенсійного віку за певних умов.

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Про джерело: "На пенсии"

Інформаційний портал, на базі популярного друкованого видання - газети "На пенсії". Доступною мовою висвітлюємо питання пенсії, пенсійного забезпечення, пільг, субсидій в Україні, а також про життя пенсіонерів, повідомляє "На пенсії".

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