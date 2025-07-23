Понад три роки були в полоні, деякі вважалися зниклими безвісти: великий обмін полоненими

Україна повернула військових в рамках обміну тяжкопораненими та хворими полоненими.

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Україна і РФ провели обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, Ігор Клименко

Україна і Росія провели новий обмін військовополоненими. Це вже дев'ятий етап обміну важкохворих та тяжкопоранених захисників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював", - зазначив президент.

В Україну вдалося повернути військових, які захищали державу на різних напрямках фронту. Значна кількість захисників пробула у полоні понад три роки.

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У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що серед звільнених є бійці з підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції. Вдалося повернути додому солдатів, сержантів та навіть офіцерів.

Частина військових була взята у полон ще піл час оборони Маріуполя. Також повернувся з полону останній захисник острова Зміїний - боєць Держприкордонслужби. Наймолодшому звільненому 27 років, найстаршому - 66 років.

Омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що троє звільнених захисників завтра святкуватимуть на рідній землі свій День народження.

Відомо, що кілька оборонців вважалися зниклими безвісти та перебували у статусі пошуку.

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