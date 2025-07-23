Поставила жорстку умову: наречений Лесі Нікітюк розповів, коли вони розкриють ім'я сина

Стисло:
- У Лесі Нікітюк і Дмитра Бабчука народився син
- Наречений зірки розповів, коли вони озвучать ім'я малюка
15 червня українська ведуча, модель та акторка Леся Нікітюк уперше стала мамою. Вона заручена з військовим Дмитром Бабчуком, який і став батьком первістка.
Зірка ретельно приховує все, що пов'язано з її сином - навіть про свою вагітність вона повідомила, коли малюкові вже був один день. Тільки близькі Бабчука та Нікітюк знають, який вигляд має дитина. Її ім'я також тримають у секреті.
Нещодавно на запитання про сина Дмитро Бабчук у своєму блозі в Instagram відповів, що його обраниця поставила перед ним серйозну умову. "Жінка сказала, озвучимо (ім'я - прим. редактора) тільки коли продам бемеве", - пише наречений Нікітюк.
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Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українська ведуча Леся Нікітюк відмовилася від кар'єри через претензії відомої акторки - зірки "Папіка" і "Будиночка на щастя" Дар'ї Петрожицької.
Також українська ведуча та акторка Лілія Ребрик розповіла про особливості молодшої доньки від танцюриста Андрія Дикого Аделіни. У дівчинки є правило, яке дуже смішить маму.
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Про персону: Леся Нікітюк
Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
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