Син Корольової намагається втекти від своєї дружини: путіністка відреагувала

Коротко:
- Що витворив син путіністки
- Як Наташа Корольова відреагувала на його вибух
Російська співачка Наташа Корольова, яка родом із Києва, але живе і працює в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в Україні, затягнула свого сина Архипа і невістку Мелісу в храм.
Як пишуть російські пропагандисти, там, дружина стриптизера-путініста зняла відео, як її невістка запитує в її сина про те, чи не хоче той повінчатися, з метою остаточно скріпити їхній шлюбний союз.
Однак син Корольової не став відповідати на питання і просто пішов від відповіді. Замість цього, він визвірився на матір: "Не знімай, тут не можна знімати".
Сама зрадниця спробувала відвернути сина і невістку від конфлікту, і звернула увагу на "красу" терористичної держави.
Тим часом, питання так і залишилося висіти в повітрі.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Наташа Корольова заборгувала близько 2 тисяч доларів за комунальні послуги. Зокрема, на зрадницю оформлено три квартири в будинку - об'єкті культурної спадщини на Новому Арбаті площею 51,4; 68,3 і 98,3 квадратних метрів. Але, як виявилося, співачка не оплачує комунальні послуги вже кілька місяців.
А також Наташа Корольова поскаржилася на зайнятість чоловіка - російського колишнього стриптизера, а тепер актора і художника Тарзана. Зрадниця зазначила, що щороку 8 березня вона проводить без чоловіка, оскільки він зайнятий роботою.
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Про персону: Наташа Корольова
Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
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