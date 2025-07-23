Син Корольової намагається втекти від своєї дружини: путіністка відреагувала

Син Путіністки Корольової відкрутився від незручного запитання, яке йому поставила його дружина.

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Мелісса Глушко, Архип Глушко, Наташа Корольова, Сергій Глушко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Мелісса Глушко

Коротко:

Що витворив син путіністки

Як Наташа Корольова відреагувала на його вибух

Російська співачка Наташа Корольова, яка родом із Києва, але живе і працює в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в Україні, затягнула свого сина Архипа і невістку Мелісу в храм.

Як пишуть російські пропагандисти, там, дружина стриптизера-путініста зняла відео, як її невістка запитує в її сина про те, чи не хоче той повінчатися, з метою остаточно скріпити їхній шлюбний союз.

відео дня

Наташа Корольова подорожує з сином / фото: t.me, Наташа Корольова

Однак син Корольової не став відповідати на питання і просто пішов від відповіді. Замість цього, він визвірився на матір: "Не знімай, тут не можна знімати".

Сама зрадниця спробувала відвернути сина і невістку від конфлікту, і звернула увагу на "красу" терористичної держави.

Тим часом, питання так і залишилося висіти в повітрі.

Батьки Архипа не одразу прийняли Мелісу в сім'ю / фото: instagram.com, Мелісса Фокс

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Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Наташа Корольова заборгувала близько 2 тисяч доларів за комунальні послуги. Зокрема, на зрадницю оформлено три квартири в будинку - об'єкті культурної спадщини на Новому Арбаті площею 51,4; 68,3 і 98,3 квадратних метрів. Але, як виявилося, співачка не оплачує комунальні послуги вже кілька місяців.

А також Наташа Корольова поскаржилася на зайнятість чоловіка - російського колишнього стриптизера, а тепер актора і художника Тарзана. Зрадниця зазначила, що щороку 8 березня вона проводить без чоловіка, оскільки він зайнятий роботою.

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Про персону: Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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