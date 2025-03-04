Туск підтвердив зупинення постачання допомоги США в Україну через хаб у Польщі

Що сказав Туск:
- Немає підстав вважати заяви США "просто словами"
- Необхідно припинити безплідні дискусії та суперечки про престиж
Інформація з польського кордону і хаба американської допомоги в Ясенку підтверджує повідомлення про призупинення військової допомоги США для України. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні уряду, повідомляє RMF24.
За його словами, немає "жодних підстав" вважати заяви американської сторони "просто словами".
"Звіти, які надходять із кордону, з нашого центру в Ясьонку, підтверджують заяви американської сторони. Це, звісно, ставить Європу, Україну, Польщу в складнішу ситуацію, але ми повинні впоратися з цією ситуацією", - сказав прем'єр.
За словами Туска, польському уряду доведеться ухвалювати рішення, що вимагають повної солідарності держави.
"Настають дні й тижні, коли абсолютно необхідно припинити безплідні дискусії, суперечки про престиж, коаліційні розбіжності", - звернувся він до міністрів, зазначивши, що уряд повинен буде ухвалювати рішення "в екстраординарному режимі".
Призупинення допомоги від США - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп наказав призупинити постачання американської військової допомоги Україні після напруженої розмови з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Як повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому, заборона на допомогу залишатиметься чинною, доки український президент не зобов'яжеться прагнути до мирних переговорів.
Раніше стало відомо, що 3 березня Дональд Трамп проведе зустріч, під час якої обговорюватимуть подальші кроки щодо війни в Україні, зокрема можливе припинення військової допомоги Києву. Як пише Axios із посиланням на джерела, команда Трампа посилює тиск на Володимира Зеленського після невдалої зустрічі в Білому домі.
Також адміністрація Трампа ухвалила рішення зупинити фінансування закупівлі нового озброєння для України і розглядає можливість заморозити поставки з американських запасів. The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставлених чиновників США, повідомляє, що фінансування припинили в останні тижні.
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Хто такий Дональд Туск?
Дональд Францішек Туск (нар. 22 квітня 1957, Гданськ, ПНР) - польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007-2014; з 2023), голова Європейської Ради (2014-2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність", пише Вікіпедія.
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