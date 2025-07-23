До 7 000 грн штрафу: на вулицях України заборонили носити певний одяг

Штрафи застосовуються незалежно від того, чи це повний комплект форми, чи окремі її елементи зі знаками розрізнення.

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За який одяг можна отримати штраф/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Чи можна носити військову форму в Україні просто так

Чому та коли в Україні штрафують за військову форму

В Україні встановлені адміністративні покарання за незаконне носіння військової форми. Штрафи можуть бути досить значними, однак діють не у всіх ситуаціях. Подробиці щодо того, в яких випадках забороняється носити військовий одяг, опублікувало видання На пенсії.

Хто не має права носити військову форму?

Законодавчо носіння військової форми у повсякденному житті дозволене не всім. Такий одяг мають право вдягати лише:

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чинні військовослужбовці Збройних сил України та інших силових структур;

курсанти навчальних закладів військового спрямування;

резервісти під час участі у навчальних зборах;

призовники, що проходять військові збори;

учні військових ліцеїв;

ветерани та військові у відставці — за умови наявності відповідних документів.

Поліцейські мають право зупиняти людей у військовій формі на вулиці та перевіряти документи, що підтверджують законність її носіння.

Який штраф за носіння військової форми?

Якщо громадянин носить військову форму без правових підстав, на нього може бути накладено:

за перше порушення - штраф у розмірі від 2 550 до 3 400 грн, а також конфіскація форми;

за повторне порушення протягом 12 місяців - штраф 6 800 грн або виконання обов’язкових громадських робіт тривалістю від 30 до 40 годин.

Поліція оформлює адміністративний протокол на особу, яка порушує це правило. Причому санкції передбачені не лише за носіння повного комплекту форми, а й за окремі елементи з відзнаками чи символікою.

За що штрафують в Україні - останні новини

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Про джерело: "На пенсии" Інформаційний портал, на базі популярного друкованого видання - газети "На пенсії". Доступною мовою висвітлюємо питання пенсії, пенсійного забезпечення, пільг, субсидій в Україні, а також про життя пенсіонерів, повідомляє "На пенсії".

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