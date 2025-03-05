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Війна в Україні закінчиться поетапно: Клочок розкрив деталі мирного плану Трампа

Анна Ярославська
5 березня 2025, 12:16
1474
Дональд Трамп чітко визначив для себе сценарій завершення війни.
Валерий Клочок, ВСУ
Валерій Клочок сказав, які етапи включатиме мирний план / Колаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, 31 окрема механізована бригада, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Коли закінчиться гаряча фаза війни
  • Яку умову Трамп поставив Путіну
  • Якими будуть етапи мирного процесу

Керівник Центру суспільної аналітики Вежа, голова Благодійного фонду Нова дорога Валерій Клочок розкрив деталі мирного плану президента США Дональда Трампа. За його словами, він включатиме кілька етапів. Але до літа гаряча фаза війни, ймовірно, буде завершена.

"Трамп чітко визначив для себе сценарій: ceasefire - припинення вогню. Він отримає від Путіна запевнення, що той не стрілятиме, і Трамп скаже: "Один постріл - отримаєш санкції завтра ж". Питання санкцій тут дуже важливе", - сказав Клочок в інтерв'ю Главреду.

За його словами, для команди технократів Путіна ключовим є відновлення торговельно-економічних зв'язків. Трамп дає чіткий сигнал, що участь РФ у міжнародній торгівлі можлива лише за однієї умови - "ми торгуємо, а не воюємо".

"Чотири роки - торгівля, а далі вже як буде видно. Тобто ситуація виглядає так: озброюйся, роби що хочеш, але відкритого військового конфлікту не буде. Вони навіть говорять про зменшення оборонних бюджетів. Путін навіть на це словесно погоджується, хоча, звісно, може діяти таємно", - вважає аналітик.

Мирний процес складатиметься з кількох етапів:

  • припинення активних бойових дій;
  • політичний процес в Україні: питання скасування або продовження воєнного стану, що відбуватиметься під контролем США;
  • через кілька місяців відбудеться підписання остаточної мирної угоди. У цей момент Україна увійде у виборчий процес.

"Припускаю, що адміністрація Трампа робитиме спроби схилити Зеленського до відставки та недопущення його балотування. Далі майбутні кандидати від України будуть активно співпрацювати з адміністрацією Трампа, щоб заручитися її підтримкою на виборах", - вважає Клочок.

За словами аналітика, ніхто не заборонятиме участь у виборах, але якщо ти "не той" кандидат, то шансів на перемогу в тебе не буде.

"Йдеться саме про того політика, який стане президентом і підпише мирну угоду", - уточнив Клочок.

Дивіться відео інтерв'ю Валерія Клочка Главреду про погрози Трампа Україні та Європі:

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 березня президент президент Зеленський заявив, що Україна прагне миру і готова якнайшвидше почати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який момент.

Під час виступу в Конгресі ввечері 4 березня американський лідер Дональд Трамп заявив, що Зеленський готовий до переговорів про мир. Росія також дала "серйозні сигнали" про готовність до припинення війни.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон готові поїхати до Вашингтона разом із президентом Володимиром Зеленським, щоб представити мирний план. Як пише Daily Mail, поїздка трьох лідерів до США може відбутися вже наступного тижня.

Раніше Кір Стармер заявив, що не довіряє Володимиру Путіну, наголошуючи, що російський президент "повернеться", якщо отримає таку можливість. Тому, за його словами, критично важливо забезпечити "гарантії безпеки".

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Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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