Полум'яна магнітна буря накрила Україну: відома дата найжорсткішого удару

Після періоду затишшя Україна перебуває під натиском нового геомагнітного шторму.

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Україну охопив потужний магнітний шторм / Фото: згенероване ШІ (ChatGPT)

Ви дізнаєтеся:

Якою буде магнітна буря 23 і 24 липня

Які спалахи зафіксовано на Сонці

Як зменшити вплив магнітної бурі

Магнітна буря червоного рівня потужності накрила Україну у середу, 23 липня. Вона може вплинути на самопочуття метеочутливих людей. Про це свідчать дані Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Сонячна активність за останню добу залишалася низькою. За даними EarthSky, продовж цього періоду на Сонці зафіксовано п’ять спалахів класу C, які не мають суттєвого впливу на Землю.

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Крім цього, найближчим часом очікується помірна або низька спалахова активність. Ймовірність спалахів типу M (помірний) становить 40%, а ймовірність спалахів типу X (сильний) - 10%.

У середу, 23 липня, прогнозується помірно сильна геомагнітна буряз К-індексом 5 (червоний рівень). У цей день можливе посилення симптомів у метеозалежних — головні болі, погіршення самопочуття, втома та дратівливість.

Проте у четвер, 24 липня, магнітна буря спаде. Її активність знизиться до К-індексу 4 (жовтий рівень), що свідчить про слабку магнітну бурю. Вплив на організм буде мінімальнии, але чутливі люди можуть відчувати легке нездужання.

Прогноз магнітних бур / Інфографіка: Главред

Як магнітні бурі впливають на людину

Зміни атмосферного тиску, пов’язані з магнітними бурями, можуть спричиняти головні болі та мігрені, підвищену втому, слабкість, дратівливість, порушення сну та загальне погіршення самопочуття. Особливо це стосується метеочутливих та людей із хронічними захворюваннями.

Щоб полегшити симптоми, рекомендується:

Добре висипатися, вживати здорову їжу. Виключити з раціону гострі, солоні, жирні страви, алкоголь і зменшити кількість кофеїну. Пити трав’яні чаї та багато води для підтримки водного балансу. Прогулюватися на свіжому повітрі, за можливості за містом, уникаючи прямого сонячного світла. Займатися легкими фізичними навантаженнями для підвищення тонусу. Людям із хронічними хворобами радиться більше відпочивати та мати під рукою необхідні ліки.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 22-23 липня в Україні очікуються небезпечні метеоявища: грози, град і шквали до 20 м/с. Найбільше постраждають північні, центральні, Харківська та Лівобережні області. Київ і Київщина також перебувають у зоні підвищеного ризику.

Також 23 липня зберігатиметься спекотна погода, але у багатьох регіонах пройдуть грозові дощі. Укргідрометцентр оголосив штормове попередження І рівня небезпечності для північних, центральних та Харківської областей.

Як повідомляв Главред, 22 липня Київ накрила потужна буря зі зливою та шквальним вітром. У місті повалено дерева, затоплено вулиці, зламано світлофори та дорожні знаки. На вулиці Глибочицькій впав будівельний кран.

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Про джерело: Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) — федеральне відомство в складі Міністерства торгівлі США, відповідальне за вивчення та моніторинг стану океанів, атмосфери, клімату, погодних умов і екологічних систем. Штаб-квартира NOAA розташована у місті Сілвер-Спрінг, штат Меріленд. NOAA проводить прогнозування погоди та моніторинг кліматичних змін, відстежує магнітні бурі, сонячну активність і геомагнітні поля, координує національні метеорологічні служби США, займається охороною морських ресурсів, управлінням рибальством і вивченням океанічної екосистеми й підтримує супутникові програми спостереження Землі.

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