Українська делегація зустрілась з Ердоганом перед переговорами з РФ - що вирішили

Українська делегація провела зустріч із Ердоганом, під час якої обговорили підтримку України, безпекову ситуацію та перспективи врегулювання війни.

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Про що вдалось домовитись з Ердоганом / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Українська делегація, яку очолює секретар РНБОУ Рустем Умєров в рамках офіційного візиту в Стамбул для переговорів з російською стороною попередньо провела зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, президенту Ердогану було передано вітання та подяку від Володимира Зеленського за політичну й безпекову підтримку України протягом усієї війни з Росією.

Під час переговорів сторони скоординували свої позиції напередодні українсько-російської зустрічі у Стамбулі. Україна також висловила вдячність за готовність Туреччини надавати майданчик для діалогу та сприяти дипломатичним зусиллям у досягненні справедливого миру.

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"Ми говорили про безпекову ситуацію, виклики регіональної стабільності, а також перспективи подальшої оборонної співпраці між нашими державами. Вдячні Туреччині та турецькому народу за послідовну позицію", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео прибуття української делегації до Стамбулу та переговорів з Ердоганом:

/ Фото: скріншот

Крім того, українська делегація провела зустрічі зі старшим радником президента Туреччини Акіфом Чагатаєм Киличем і міністром закордонних справ Хаканом Фіданом.

"Конструктивна розмова. Вдячні за зустріч", - резюмував він.

Єрмак підкреслив, що для України надзвичайно важливо зберігати темп мирного процесу, адже йдеться про життя конкретних людей, зокрема дітей, незаконно вивезених Росією, яких необхідно повернути.

Крім того, обговорювалась потреба в організації зустрічі на найвищому рівні за участю президента Володимира Зеленського, лідерів США, Туреччини та Росії — Дональда Трампа, Реджепа Ердогана та Володимира Путіна.

Глава ОП зазначив, що це потрібно для переходу до предметних переговорів про завершення війни.

Про що будуть говорити Україна та Росія у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський коментуючи російський удар по енергетичній інфраструктурі на Сумщині зазначив, що припинення вогню та подібних ударів стане однією з тем переговорів з росіянами в Стамбулі.

"Представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі", - написав він у Telegram.

Переговори між Україною та РФ у Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 23 липня у Стамбулі пройде третій раунд перемовин між Україною та Росією. Українська делегація вже прибула до Туреччини.

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах — до неї увійшли представники Міністерства закордонних справ, Офісу президента, Збройних Сил, СБУ та ГУР. Відповідний указ №539/2025 оприлюднений на сайті Офісу президента. Делегацію з 14 осіб очолить секретар РНБО Рустем Умеров.

Незважаючи на ці переговори, у Росії вважають, що особиста зустріч президента Зеленського з російським диктатором залишається неможливою через чинну заборону на переговори з Путіним. У Кремлі, своєю чергою, не очікують жодного прориву. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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