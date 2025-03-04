Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ - WP

В Україну не доїдуть ракети ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії.

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Трамп хоче посадити Зеленського за стіл переговорів із Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот відео, facebook/DonaldTrump

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Пауза стосується всіх запланованих, але ще не виконаних поставок

Рішення про призупинення допомоги можуть скасувати, але є умова

Президент США Дональд Трамп вирішив призупинити всі майбутні поставки американської військової допомоги в Україну для того, щоб натиснути на президента Володимира Зеленського з метою примусити його до мирних переговорів із Росією. Про це пише The Washington Post із посиланням на двох американських чиновників, знайомих із цим питанням.

"Президент ясно дав зрозуміти, що він націлений на мир. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє розв‘язанню проблеми", - сказав один зі співробітників Білого дому, який, як і інші, говорив на умовах анонімності.

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Чиновник сказав, що рішення про призупинення допомоги може бути скасовано, якщо Зеленський продемонструє "сумлінні зусилля щодо участі в мирних переговорах".

Рішення про призупинення допомоги ухвалили на зустрічі в Білому домі в понеділок, у якій узяли участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, директорка Національної розвідки Тулсі Ґаббард та спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф.

Журналіст Голосу Америки Остап Яриш також підтвердив рішення Трампа поставити на паузу всю військову допомогу для України.

"Схоже, пауза стосується всіх запланованих, але ще не виконаних поставок - зокрема, за програмою довгострокової підтримки USAI. Якщо подивитись на останні оголошення адміністрації Байдена, тут насамперед ідеться про ракети ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерію", - написав він у Twitter.

Яриш нагадав, що минулого разу, коли Дональд Трамп оголосив про призупинення постачань зброї для України 2019 року, це зрештою призвело до того, що демократи в Палаті представників оголосили йому імпічмент (хоча згодом Сенат виправдав президента).

Цього разу обидві палати Конгресу контролюються республіканцями, зазначає журналіст.

Наразі незрозуміло, наскільки довгою буде пауза в постачанні зброї, і чи може на це зараз якось вплинути Конгрес. The New York Times пише, що перерва може тривати доти, доки Дональд Трамп не визначить, що Україна продемонструвала "сумлінну готовність до мирних переговорів із Росією".

Допомога США Україні / Інфографіка: Главред

Призупинення поставок допомоги США Україні

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Про це пише CNN із посиланням на представника Білого дому.

За словами урядовців та аналітиків, припинення допомоги може мати катастрофічні наслідки для бойових можливостей України.

Зазначається, що заборона на постачання допомоги залишиться чинною доти, доки "Зеленський не візьме на себе зобов'язання прагнути до мирних переговорів".

Старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан підрахував, що Україна відчує наслідки призупинення допомоги протягом двох-чотирьох місяців.

"Удар буде великим. Я б назвав його паралізуючим", - вважає він.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп анонсував, що у вівторок, 4 березня, "буде великий вечір", у який він зробить якусь важливу заяву. За словами Трампа, він "розповість усе, як є".

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