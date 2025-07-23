Нестерпна спека суне в Україну: де прокапають невеликі дощі

Погода у Миколаєві буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +35 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 24 липня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 24 липня

Коли температура повітря підвищиться до +35 градусів

У яких областях будуть локальні дощі

Погода в Україні 24 липня буде спекотною. Лише у деяких областях очікуються локальні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 24 липня будуть короткочасні локальні дощі. Вони очікуються на території Сумської, Тернопільської, Хмельницької та Львівської областей. На сході очікується штормовий вітер.

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Температура повітря в Україні підвищиться до +34 градусів. У Києві потеплішає до 27-29 градусів тепла. На півдні буде сильна спека і відсутність опадів. Дощі очікуються там лише вночі 28 та 29 липня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 24 липня / фото: ventusky

Погода 24 липня

В Україні 24 липня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура у західних та північних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 24 липня в Україні буде місцями спекотна погода. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +21...+35 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+26 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 24 липня / фото: meteoprog

Погода 24 липня у Києві

У Києві 24 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день не прогнозують опадів. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 24 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, спека до +36° 16 липня охопить більшість регіонів країни, особливо південь і схід. Дощі та грози прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, місцями з градом і шквалами.

Також 18-19 липня значно похолодає, що може спричинити загострення серцево-судинних хвороб.

Крім цього, 13 липня на Чернівеччині стався землетрус магнітудою 2,6 бала. Епіцентр був біля селища Конятин, на глибині 3 км.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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