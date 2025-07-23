У США розкрили плани Трампа щодо завершення війни в Україні

Дії НАТО і союзників Сполучених Штатів по всьому світу можуть призвести до результату, вважає Майк Джонсон.

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Трамп відновлює мир через силу - Джонсон / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

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Трамп має намір встановити мир в Україні через силу

США прагнуть уникнути участі у війні

США прагнуть уникнути своєї участі в російсько-українській війні, проте президент Дональд Трамп має намір відновити мир через силу. Про це заявив соратник глави Білого дому, спікер Палати представників Майк Джонсон.

В ефірі пресконференції, яку транслював телеканал C-Span, він сказав про те, що війна в Україні триває "занадто довго".

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"Занадто багато невинних людей гине, і ми зовсім не хочемо подальшої участі Америки в цьому", - каже Джонсон.

За словами спікера нижньої палати Конгресу, те, що "робить НАТО і наші союзники по всьому світу, може бути ефективним", а Трамп працює над тим, щоб "відновити мир через силу".

"Я думаю, що ми всі вже втомилися від цього і сподіваємося, що це скоро закінчиться. Ми довіряємо головнокомандувачу (президенту США Дональду Трампу). Він відновлює мир через силу", - підкреслив Майк Джонсон.

Ультиматум Трампа на адресу Росії - головні новини:

Як повідомляв Главред, Трамп 14 липня поставив Росії ультиматум: або мир за 50 днів, або жорсткі санкції. Обмеження мають торкнутися країн, які купують російські газ і нафту. Крім того, США і Європа домовилися про постачання американських озброєнь Україні.

Трамп чотири рази домовлявся з Путіним, після чого війська РФ завдавали ударів по цивільній інфраструктурі України, сказав президент Сполучених Штатів в інтерв'ю BBC. Трамп глибоко розчарований Путіним, але поки що готовий і надалі з ним розмовляти.

Ультиматум Трампа Путін не прийме, у гіршому разі кремлівський керівник оголосить жорстку мобілізацію, йдеться у статті Foreign Affairs. Автори статті вважають, що Путін готовий піти на дестабілізацію ситуації в Росії, щоб, мовляв, знищити Україну.

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Про персону: Майк Джонсон Майк Джонсон - політичний і державний діяч Сполучених Штатів Америки. Спікер Палати представників із 25 жовтня 2023 року. Належить до Республіканської партії Джонсон - правий консерватор християнського спрямування. Один із найближчих соратників президента США Дональда Трампа, пише Вікіпедія.

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