Чи йдуть бої за Покровськ: боєць ЗСУ зробив важливу заяву

Військовий переконаний, що окупанти надалі будуть намагтися "просочитися" в місто.

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У ЗСУ розповіли, що відбувається на "гарячому" напрямку фронта / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

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Бої йдуть не за Покровськ

Ворожі ДРГ намагаються проникнути у місто

Росіяни на Покровський напрямок підтягнули резерви

Наразі бойові дії точаться не за саме місто Покровськ, а на його південних околицях та у районі населеного пункту Шевченко. Про це повідомив офіцер відділення комунікацій 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська" Артем Прібильнов в ефірі "Суспільного".

За його словами, окупантів виявляють ще на підступах, "розвідка "веде" їх до позицій, де вони можуть бути знищені максимально ефективно, і це відбувається".

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"Йде постійна робота. Ворог намагається далі тиснути. Вони підтягнули резерви і намагаються прорватись", - зазначив Прібильнов.

Він розповів, що днями росіяни здійснили перший з березня штурм броньованих груп, який був відбитий.

"Це були кілька "коробочок" та підрозділи на мотоциклах", - розповів офіцер.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Він додав, що наразі ворожі ДРГ намагаються прорватися у Покровськ. Офіцер переконаний, що росіяни і надалі будуть пробувати заходити в місто.

"Такі спроби непоодинокі, вони велись ще декілька місяців тому. Це тактика ворога, він постійно намагається просочитися, прощупати бойові порядки різних бригад, суміжників тощо. Вони будуть дійсно продовжувати намагатися робити розвідку боєм, просочитися десь", - зазначив Прібильнов.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, військовий аналітик Олексій Гетьман повідомив, що російські загарбники зібрали понад 100 тисяч військових на Покровському напрямку, що дозволяє ворогу активно тиснути на позиції українських бійців.

Тим часом командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов заявив, що у сам Покровськ просочується вороже ДРГ, наслідки дуже негативні.

Крім того, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук попередив, що втрата Покровська може мати катастрофічні наслідки.

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