Літній наступ РФ: майор запасу спрогнозував, де росіяни завдадуть головний удар

Росія переміщує війська вздовж фронту, створюючи чисельні переваги для прориву.

https://glavred.net/front/letnee-nastuplenie-rf-mayor-zapasa-sprognoziroval-gde-rossiyane-nanesut-glavnyy-udar-10684010.html Посилання скопійоване

Російські війська розпочинають літній наступ на кількох напрямках фронту одночасно / Колаж: Главред, фото 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Коротко:

Російські війська активізувалися і почали літній наступ на кількох фронтах.

Окупанти ведуть наступ на північно-східному та південному напрямках фронту.

Росія проводить масштабні наступальні дії, переміщаючи війська вздовж лінії фронту.

Російські окупаційні війська розпочали літній наступ, таку заяву зробив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. В інтерв’ю РБК-Україна він зазначив, що ворог активізується там, "де активізуватися ніяк не можуть". Україна очікує удари на кількох напрямках фронту, про що також говорив президент.

"Про це казав верховний головнокомандувач, що ми очікуємо північно-південний Слобожанський напрямок, можливо, південний напрямок – Запорізький і Херсонський, і вочевидь це Купʼянсько-Лиманський напрямок. І східний фронт – Покровський, Торецький і Костянтинівський", – підкреслив Гетьман. відео дня

Ще у квітні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв про початок наступу РФ на Північно-Слобожанському напрямку.

Майор запасу додав, що через мобільність російських військ важко передбачити точне місце удару.

"Немає ніяких резервів таємних. Переміщають війська вздовж лінії фронту і там створюють чисельні переваги, намагаючись продавити лінії фронту", – пояснив він.

Гетьман також наголосив, що будь-яка армія, готуючись до наступу, робить хоч невеликий поступ вперед.

"Такого, щоб армія, яка готувалася, почала наступальні дії й не просунулася, такого в історії не було".

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив, що російські окупаційні війська зосередили значні сили на Покровському напрямку та намагаються штурмувати місто з трьох боків.

Військовий аналітик Майкл Кларк говорив, що до кінця 2025 року Україна може перейти у наступ на локальному рівні.

Крім того, країна-агресор Росія перекинула на територію України новостворений військовий підрозділ, який було сформовано в Чеченській Республіці.

Читайте також:

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред