Укрзалізниця змінила правила перевезення тварин: що повинні враховувати українці

Що повідомили в Укрзалізниці:
- Компанія оновила правила перевезення тварин
- Великі тварини відтепер можуть подорожувати у всіх типах вагонів
- Власники тварин мають подбати про комфорт улюбленців та інших пасажирів
Укрзалізниця актуалізувала правила перевезення тварин в поїздах. Зміни торкнулися поїздок українців з домашніми улюбленцями в усіх типах вагонів. Про це йдеться у Telegram компанії.
Відтепер великі собаки (вище 45 см в холці) тепер можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів:
- В швидкісному поїзді Інтерсіті+ за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду. Собаки мають перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або біля них;
- В спальному вагоні класу "Люкс" і вагонах міжнародного призначення "ріц" (RIC) слід викупити всі місця в купе. (У купе це правило діяло й раніше).
- Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів незалежно від розмірів тварини — але обов'язково з намордником і повідком.
Маленькі тварини, такі як коти, або собаки до 45 см у холці можуть перебувати у купе без переноски за умови викупу усіх місць в купе. Крім цього тепер є необов'язковим те, щоб переноска мала "жорстку конструкцію" - це може бути і звичайна сумка чи рюкзак-переноска.
"У всіх випадках пасажири мають: забезпечити наявність ветеринарних документів на тварину, квитка на тварину, повідка та намордника (для собак великих порід — впродовж всієї подорожі), потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих", - наголосили в компанії.
Укрзалізниця - останні новини по темі
Раніше Главред писав, що Укрзалізниця ввела чисельні зміни у маршрути потягів та призначила ряд нових. Одне із нововведень - призначення нового поїзда.
Згодом повідомлялося, що Укрзалізниця призначає на літній сезон додаткові поїзди на популярних маршрутах, щоб більше пасажирів могли дістатися до рідних, на відпочинок, або ж у справах.
Нагадаємо, з 18 червня Укрзалізниця вперше за 6 років підвищила ціни на чай та каву у поїздах. Це відбулося в рамках індексації цін на низку товарів, які реалізують в потягах далекого сполучення.
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Про джерело: "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.
Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.
Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
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