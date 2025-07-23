Нічні обмеження для мототранспорту під час повітряної тривоги: де вже діє заборона

Рух гучних мотоциклів уночі заборонять через шум, що плутають зі звуком дронів "Шахед", щоб не дезорієнтувати мешканців.

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Обмеження введуть на мототранспорт без глушників і з агресивним керуванням, особливо під час повітряних тривог / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

Чому ввели заборону на мототранспорт уночі

Які саме обмеження діють у Чернівецькій і Чернігівській областях

Як поліція реагує на порушників нових правил

Українці дедалі частіше скаржаться на мотоцикли під час масованих атак Росії. Гул двигунів уночі нагадує звук іранських дронів "Шахед", що може спричинити паніку чи дезорієнтацію під час повітряних тривог. У відповідь на це кілька громад уже запровадили обмеження на пересування мототранспорту. Про це повідомляє РБК-Україна.

Що заборонили в Чернівецькій області

Першою на такий крок пішла Глибоцька територіальна громада (Чернівецька область). Тут із 22:00 до 08:00 заборонено рух мотоциклів, моторолерів та іншого двоколісного транспорту з рівнем шуму, що перевищує санітарні норми (ДСТУ).

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Також цілодобово не можна пересуватись на транспорті без справної вихлопної системи або з глушниками, які посилюють шум.

"Гучний транспорт порушує спокій мешканців, особливо вразливих категорій - дітей, літніх людей, родин військових", — зазначають у громаді.

У Глибоці пояснюють: під час повітряних тривог і атак "Шахедами" будь-який сторонній шум заважає вчасно реагувати на небезпеку. Контроль за дотриманням нових правил покладено на поліцію — правоохоронці перевірятимуть транспорт та реагуватимуть на звернення жителів.

Обмеження і в Чернігівській області

Аналогічні правила запровадила і Козелецька селищна рада (Чернігівська область).

"У зв’язку з численними скаргами мешканців громади на надмірний шум від мотоциклів, особливо у вечірній та нічний час, у Козелецькій громаді прийнято рішення про обмеження у русі деяких транспортних засобів", — йдеться у заяві.

На всій території громади заборонено рух мототехніки, яка:

не має шумопоглиначів (глушників);

використовує вихлопну систему типу "прямотік";

здійснює агресивне або небезпечне керування.

Також діє нічна заборона з 22:00 до 08:00 та під час оголошення повітряної тривоги.

Поліція, як і в попередньому випадку, має повноваження:

зупиняти порушників;

евакуйовувати транспорт на штрафмайданчики;

фіксувати факти участі неповнолітніх у керуванні мотоциклами.

Інші новини для автомобілістів

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді пропонують скасувати паперові довідки про медичну придатність до керування (форма №083/о) й перейти на електронні медвисновки через систему ЕСОЗ, синхронізовану з реєстром "Оберіг". Відповідний законопроєкт №13131 подав Михайло Радуцький.

Крім того, в Україні водіям може загрожувати не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами — зокрема, якщо залишити їх у зачиненому авто під час спеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні ціни на бензин можуть зрости до 65 гривень за літр і більше. Його вартість може підвищитися залежно від того, як ринок відреагує на геополітичні ризики.

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Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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