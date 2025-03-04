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"Це тимчасова пауза": у США зробили заяву про військову допомогу Україні

Маріна Фурман
4 березня 2025, 19:44оновлено 4 березня, 20:47
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Пауза в наданні військової допомоги Україні сталася через ситуацію в Овальному кабінеті, запевнив Майк Джонсон.
Джонсон, США, Украина
США чекають на угоду щодо корисних копалин / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Ключові тези Джонсона:

  • Пауза у наданні військової допомоги Україні є тимчасовою
  • Зеленський має "виправити те, що сталося минулого тижня в Овальному кабінеті"

Пауза у військовій допомозі Сполучених Штатів Україні – тимчасова, і пов’язана з подіями у Білому домі, які сталися минулої п’ятниці. Про це спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон на брифінгу, цитує Європейська правда.

Джонсон, відповідаючи на запитання щодо призупинення військової допомоги України адміністрацією США сказав, що це тимчасово.

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Крім того, він заявив, що президент України Володимир Зеленський має "виправити те, що сталося минулого тижня в Овальному кабінеті".

"І якщо він це зробить, то, я думаю, це буде виграшний сценарій для усіх залучених сторін. Я думаю, це найкраща угода, яка тільки може бути запропонована, вона може підтримати український народ, тож я закликаю його (Зеленського) зробити це", – заявив Джонсон, говорячи про угоду про копалини.

Спікер Палати зазначив, що його тішить те, що "президент Зеленський дав зрозуміти, що він все ж має намір укласти цю угоду".

помощь США, инфографика
Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка: Главред

Допомога від США для України - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на CNN, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. За словами урядовців та аналітиків, припинення допомоги може мати катастрофічні наслідки для бойових можливостей України.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні уряду сказав, що інформація з польського кордону і хаба американської допомоги в Ясенку підтверджує повідомлення про призупинення військової допомоги США для України. Він зазначив, що немає "жодних підстав" вважати заяви американської сторони "просто словами".

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про можливе припинення допомоги США Україні, зазначивши, що таке рішення нібито сприятиме мирному врегулюванню.

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Хто такий Майк Джонсон

Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня 2023 року став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України.

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війна в Україні військова допомога Майк Джонсон
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