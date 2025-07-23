Переговори між Україною та Росією у Стамбулі закінчились - про що вдалось домовитись

Україна та РФ обговорили припинення вогню, обмін полоненими, гуманітарні питання та можливу зустріч Зеленського з Путіним за участі Ердогана і Трампа.

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Про що вдалось домовитись на переговорах у Стамбулі / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Коли відбудуться переговори Зеленського та Путіна

Які пропозиції для припинення вогню висунула Росія

Чи вдалось домовитись про новий обмін полоненими

Голова української делегації на переговорах з російською стороною у Стамбулі Рустем Умєров розповів про підсумки зустрічі. Відповідну заяву він заявив в рамках брифінгу за підсумками зустрічі, яку транслювало "Суспільне".

Главред зібрав головне, що варто знати про результати переговорів між Україною та Росією у Стамбулі.

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Про що говорили сторони в рамках переговорів

Умєров підкреслив, що Україна й надалі вимагає повного та безумовного припинення вогню як головної передумови для результативних дипломатичних зусиль. Українська сторона готова припинити бойові дії негайно та розпочати змістовні мирні переговори, однак для цього обидві сторони мають зробити цей принциповий крок. Йдеться саме про реальне припинення вогню, що включає зупинку атак по цивільних об’єктах і критичній інфраструктурі. Особливий акцент у переговорах було зроблено на гуманітарних питаннях.

Рустем Умєров / Фото: скріншот

"Щодо обміну військовополоненими, ми очікуємо на подальший прогрес. Ми продовжуємо наполягати на звільненні цивільних осіб, зокрема дітей. Ми вдячні нашим партнерам, які підтримують зусилля з досягнення миру, особливо Турецькій Республіці за її активну роль у сприянні створенню платформи для діалогу та миру. Реальні кроки можливі, і кожна сторона повинна продемонструвати конструктивний і реалістичний підхід. Ми продовжуватимемо працювати над досягненням цієї мети", - резюмував Умєров.

Переговори Зеленського та Путіна

Умєров зазначив, що Україна запропонувала провести зустріч лідерів за участі Ердогана та Трампа до кінця серпня.

Україна висловила готовність до припинення вогню, включаючи зупинку атак на критичну та цивільну інфраструктуру, однак реакцію російської сторони на цю ініціативу не було озвучено.

Новий обмін полоненими

Під час переговорів у Стамбулі Україна та Росія порушили питання обміну військовополонених, які утримуються понад три роки. Обидві сторони висловили готовність продовжити роботу в цьому напрямку. Як повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Юрій Ковбаса, делегації домовилися зберігати поточний рівень співпраці щодо обмінів.

"Додатково акцентували увагу російської сторони на тих, хто перебуває в полоні вже понад три роки. Російська сторона погодилася працювати над цими людьми, щоб їх повернути", - зазначив Ковбаса.

Також обговорювалися можливості повернення молодих, поранених і тяжкохворих полонених, а окремо — проведення санітарного обміну для людей у критичному стані.

Також зазначається, що в рамках гуманітарного обміну між двома країнами участь візьмуть понад 1200 осіб.

Чи будуть ще переговори з росіянами, якщо Путін не погодиться на переговори з Зеленським.

Умєров зазначив, що Перспективи подальших переговорів із Росією не залежать виключно від позиції Путіна щодо зустрічі з Зеленським. Українська сторона не заявляла про завершення переговорного формату. Ініціативу президента Трампа продовжують підтримувати, вже відбулося кілька раундів зустрічей, є прогрес у гуманітарному напрямку. Щодо перемир’я – поки що зрушень немає, але робота над ключовими питаннями триває.

"Наш пріоритет це завжди люди, зупинка вогню і зустріч лідерів", - сказав голова української делегації.

Рустем Умєров / Фото: Главред

Чи є дедлайн в пропозиції Зеленського зустрітись з Путіним

Пропозиція президента України Володимира Зеленського провести особисті переговори з Володимиром Путіним залишається чинною, і в разі згоди російського лідера зустріч могла б відбутися негайно. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу в Стамбулі після завершення перемовин.

За його словами, вирішальні рішення у Росії приймає лише одна людина, і саме з нею має бути діалог щодо припинення вогню. Українська сторона не розуміє, чому Москва уникає таких переговорів.

"Президент Зеленський готовий до такої розмови", – заявив Тихий.

Володимир Зеленський / Фото: скріншот

Тихий також зазначив, що Росія поки що не демонструє готовності припинити бойові дії, навпаки — заявляє про свої наступальні дії.

Що говорили про припинення вогню

Представник українського МЗС та учасник делегації Георгій Тихий повідомив, що під час переговорів російська сторона знову відмовилася від повного припинення вогню, наголошуючи, що їм це не є необхідним.

"Я не стверджую, що це дослівна [російська заява на переговорах у Стамбулі - ред.], але приблизно це звучить так: "Ми просуваємося, наступаємо далі, то чому ми маємо припиняти вогонь?" — заявив Тихий.

Він охарактеризував таку позицію як цинічну та таку, що свідчить про відсутність щирого прагнення до миру. У відповідь на заяву російського переговорника Володимира Мединського про нібито пропозицію короткострокових перемир’їв для евакуації поранених і тіл, Тихий зазначив, що ці ініціативи не є новими — подібні ідеї вже озвучувалися раніше, зокрема щодо перемир’я на Великдень чи інші дати.

"Але це не справжнє припинення вогню. Якщо йдеться про якісь гуманітарні паузи на невеликих ділянках фронту, те уже час від часу відбувається. Українські та російські командири узгоджують такі речі між собою… Це коротка гуманітарна пауза, але не припинення вогню" — додав він.

Що передбачає російський меморандум

Речник МЗС України Георгій Тихий за результатами переговорів у Туреччині заявив, що документи, які Росія подає як меморандуми, насправді є лише проєктами, щодо яких немає жодної узгодженої позиції.

"Ми вважаємо, що ці документи не дуже коректно називати меморандумами, тому що це Росія так говорить. Меморандум - це те, що узгоджено двома сторонами. Це їх стратегія, але, ми вважаємо, що це проєкти пропозиції і бачення щодо цього", - вказує він.

Георгій Тихий / Фото: скріншот

Він пояснив, що український варіант є раціональним, зваженим і реалістичним, тоді як російський — наповнений жорсткими вимогами й неприйнятними ультиматумами. За його словами, ці два документи суттєво відрізняються за підходом, і ключовим принципом для України залишається необхідність повного припинення вогню.

Яка була атмосфера на переговорах

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що третя зустріч між українською та російською делегаціями у Стамбулі пройшла в більш конструктивному руслі. Обидві сторони окреслили свої позиції. За його словами, учасники переговорів відзначили, що атмосфера цього разу відрізнялася від попередніх — було менше емоцій і риторики, натомість більше зосередженості на предметному діалозі.

"Але сторони звісно підкреслили та наголосили на своїх позиціях, просто сама атмосфера була більш приземлена, так би мовити", - сказав Тихий під час брифінгу у Стамбулі.

Позиція росіян - ключові тези

Після третього раунду переговорів між російською та українською делегаціями у Стамбулі голова російської делегації Володимир Мединський зробив низку заяв щодо досягнутих домовленостей і подальших кроків.

За його словами, "всі домовленості щодо гуманітарних треків з минулих раундів переговорів були виконані". Водночас Мединський наголосив, що задля оптимізації подальшого процесу Москва запропонувала створити кілька спеціалізованих груп.

"РФ запропонувала сформувати три робочі групи, які працюватимуть онлайн, щоб заощадити час і гроші", — зазначив він.

Мединський також повідомив, що українська сторона "погодилася розглянути цю ініціативу".

Мединський / Фото: Kremlin.ru

Щодо можливої зустрічі президентів Путіна та Зеленського, представник РФ заявив, що такий саміт має бути ретельно підготовлений.

"Ми донесли до України, що зустріч Путіна і Зеленського повинна бути добре опрацьована, щоб вона відбулася", - додав він.

Зокрема, за його словами, "необхідно спочатку обговорити угоду щодо врегулювання".

Водночас він визнав, що на цьому етапі позиції сторін ще далекі від узгодження.

"Позиції РФ і України щодо меморандумів зараз далекі одна від одної, але контакти продовжуються", — підкреслив він.

Серед конкретних домовленостей — обмін військовополоненими.

"РФ і Україна прямо зараз завершують обмін військовополоненими по 250 осіб з кожної сторони", — сказав Мединський.

Також він уточнив, що "буде проведено обмін ще близько 1 200 осіб з обох сторін".

За словами Мединського, РФ вже передала Україні тіла загиблих.

"Ми повернули Україні понад 7 тисяч тіл бійців ЗСУ, натомість отримали невелику кількість своїх", - вказав він.

На переговорах також підіймалося питання повернення цивільних.

Однак він водночас вказав на невиконані пункти з боку України.

"РФ констатувала, що 101 пункт домовленостей не був виконаний до кінця — не всі жителі Курської області повернулися додому. Україна утримує близько 30 мирних жителів Курської області", - наголосив Мединський.

Мединський заявив про готовність Росії йти на обмін. За його словами, РФ готова обміняти військових ЗСУ та інші категорії осіб на мешканців Курської області.

Окрему увагу він приділив гуманітарним аспектам на фронті.

"Зараз у сірій зоні через небезпеку домінування дронів санітарні команди наражаються на занадто великий ризик, для РФ важливе кожне життя. РФ пропонує повернутися до коротких гуманітарних пауз на лінії фронту", - сказав він.

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