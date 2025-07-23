Мотря зі "Спіймати Кайдаша" заговорила про нові стосунки: "Зараз поряд"

Коротко:
- Антоніна Хижняк вперше за довгий час розповіла про особливу людину в її житті
- Вона став частиною її сім'ї, оскільки знайома із сином зірки та має з ним налагоджений зв'язок
Українська акторка театру, кіно і дубляжу Антоніна Хижняк була одружена з Андрієм Якушевим з 2016 по 2019 рік. У цьому шлюбі з'явився єдиний син артистки - Максим (2017). Після розлучення у Хижняк був роман з актором і колегою Олександром Боднаром (2020-2023).
Нещодавно, в бесіді з Машею Єфросиніною, акторка зізналася - в її житті з'явилася особлива людина. Втім, Антоніна, схоже, поки що не впевнена в серйозності нового роману.
"Зараз поряд зі мною є близька людина, яка мені допомагає. І зокрема з Максимом. Тому не можу сказати, що я в активному пошуку. Але якщо запропонують на "Холостячку", я подумаю", - поділилася Хижняк.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українська ведуча Леся Нікітюк відмовилася від кар'єри через претензії відомої акторки - зірки "Папіка" і "Будиночка на щастя" Дар'ї Петрожицької.
Також українська ведуча та акторка Лілія Ребрик розповіла про особливості молодшої доньки від танцюриста Андрія Дикого Аделіни. У дівчинки є правило, яке дуже смішить маму.
Читайте також:
- "Вирішив, що буду поганим": Зірка "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко пішов від дружини
- Зірка "Спіймати Кайдаша" опинився під крапельницями
- Не має паспорта України: Олег Винник зробив гучне зізнання
Про персону: Антоніна Хижняк
Антоніна Хижняк - українська акторка театру, кіно та дубляжу. Найбільш відома роллю Мотрі Кайдаш у серіалі "Спіймати Кайдаша" (2020). Офіційний український голос шведської акторки Алісії Вікандер.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред