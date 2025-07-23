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Мотря зі "Спіймати Кайдаша" заговорила про нові стосунки: "Зараз поряд"

Анна Підгорна
23 липня 2025, 22:41
42
Антоніна Хижняк заінтригувала особливими обставинами особистого життя.
Антоніна Хижняк
Антоніна Хижняк особисте життя - у акторки новий роман / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_actress

Коротко:

  • Антоніна Хижняк вперше за довгий час розповіла про особливу людину в її житті
  • Вона став частиною її сім'ї, оскільки знайома із сином зірки та має з ним налагоджений зв'язок

Українська акторка театру, кіно і дубляжу Антоніна Хижняк була одружена з Андрієм Якушевим з 2016 по 2019 рік. У цьому шлюбі з'явився єдиний син артистки - Максим (2017). Після розлучення у Хижняк був роман з актором і колегою Олександром Боднаром (2020-2023).

Нещодавно, в бесіді з Машею Єфросиніною, акторка зізналася - в її житті з'явилася особлива людина. Втім, Антоніна, схоже, поки що не впевнена в серйозності нового роману.

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"Зараз поряд зі мною є близька людина, яка мені допомагає. І зокрема з Максимом. Тому не можу сказати, що я в активному пошуку. Але якщо запропонують на "Холостячку", я подумаю", - поділилася Хижняк.

Антоніна Хижняк
Антоніна Хижняк особисте життя - в акторки новий роман / Скриншот YouTube

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Антоніна Хижняк - українська акторка театру, кіно та дубляжу. Найбільш відома роллю Мотрі Кайдаш у серіалі "Спіймати Кайдаша" (2020). Офіційний український голос шведської акторки Алісії Вікандер.

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