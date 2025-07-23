Чому УПЦ МП не розриває зв'язки з Росією - розкрито підступний план

УПЦ МП не піде на відкритий розрив із Московським патріархатом, а митрополит Онуфрій намагатиметься тягнути час, вважає Смирнов.

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Чому УПЦ МП не розриває зв'язки з Росією / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Смирнов:

УПЦ МП не готова розкривати зв'язки з РПЦ

Онуфрій може тягнути час до закінчення війни, щоб згодом прийняти рішення

Попри дедлайн 18 серпня, до якого УПЦ МП має усунути всі ознаки афілійованості з Росією, очікувати різких рішень від УПЦ не варто — церква не готова до відкритого розриву з Московським патріархатом і, схоже, тягнутиме час у надії дочекатися завершення війни та більш сприятливої політичної ситуації. Про це в інтерв'ю Главреду розповів доктор історичних наук, професор Національного університету "Острозька академія" Андрій Смирнов.

Смирнов зазначає, що до 18 серпня жодних змін не відбудеться, оскільки за такий короткий час УПЦ фізично не зможе змінити свій статус навіть за бажання. Теоретично митрополит Онуфрій може ініціювати собор і виголосити певні заяви, однак наразі робити прогнози складно.

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"Повного розриву з РПЦ однозначно не буде, бо УПЦ не хоче потрапити в розкол, а єпископи - бути покараними з боку Московської патріархії. Саме тому різких кроків у бік автокефалії, яких від УПЦ вимагає держава, вона не зробить", - вказує він.

Він також підкреслює, що митрополит Онуфрій дотримується обережної та консервативної позиції, саме тому він, ймовірно, чекатиме завершення війни, а вже залежно від її результатів вирішуватиме: або знову приєднатися до РПЦ, або продовжити шлях до повної автокефалії.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський підписав Указ про припинення громадянства України Ореста Березовського, більш відомого як митрополит УПЦ МП Онуфрій. Про це повідомила Служба безпеки України. Як з’ясувалося, ще у 2002 році він добровільно набув громадянства Російської Федерації, але приховував цей факт від державних органів, продовжуючи користуватись правами громадянина України.

Згодом Володимир Зеленський публічно прокоментував це рішення щодо позбавлення Онуфрія українського громадянства.

Водночас у своїй доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини розкритикувало дії України, заявивши про нібито недостатню аргументацію у рішенні про заборону релігійних організацій, включно з УПЦ МП.

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Про персону: Андрій Смирнов Смирнов Андрій Іванович (нар. 2 лютого 1982, місто Бердичів) — історик та релігієзнавець, доктор історичних наук, професор Національного університету "Острозька академія", керівник ГО "Центр святого Кирила Лукаріса" та один з засновників ГО "Софійське братство", член Синодальної комісії з міжхристиянських відносин ПЦУ. Один із провідних українських релігієзнавців, коментатор церковно-державних процесів. Учасник Експертної ради при Державній службі України з питань етнополітики та свободи совісті.

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