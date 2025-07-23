"Градус буде підвищуватись": ГУР попереджає про можливі провокації в Україні

Кремль буде намагатися використати невдоволення через ухвалення закону №12414 про роботу НАБУ та САП.

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ГУР попереджає про можливі провокції в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

Що відомо:

Українці висловили незадоволення через ухвалення закону №12414

РФ буде намагатися використати ситуацію для підняття градуса протестів

Москва може влаштувати провокації в Україні

РФ хоче підірвати здатність України чинити спротив російським окупантам. Кремль буде намагатися розхитати ситуацію в країні, використовуючи незадоволення через ухвалення закону №12414. Про це розповідає Головне управління розвідки Міноборони України.

РФ хоче дискредитувати Україну у світі, щоб послабити чи повністю зруйнувати підтримку Заходу.

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"Всередині України Росія розглядає можливості скористатись суспільним невдоволенням з метою максимального загострення ситуації, використовуючи наявні ресурси впливу, зокрема інформаційні", - йдеться у повідомленні.

Ворог буде намагатися підняти градус протестів в Україні. При цьому не виключені навіть провокації, які буде організовувати Москва.

"Українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу, та закликає до виваженості в оцінках і діях. Продовжуємо боротьбу! Наше завдання — не дати жодного шансу для Росії реалізувати її брудні наміри", - йдеться у повідомленні.

Робота антикорупційних органів в Україні - останні новини

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який змінює баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією. Генеральний прокурор отримає повноваження контролювати діяльність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Після цього у Києві, Львові та Дніпрі пройшли мирні акції протесту через законопроект №12414. Мінтингувальники не підтримували законопроект, бо Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура втратять незалежність.

Згодом, як писав Главред, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про НАБУ та САП. Відповідна відмітка з'явилась на сайті Верховної Ради України.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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