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Зброя США не змінить ситуацію на фронті - ексдепутат РФ назвав вирішальний фактор

Юрій Берендій
23 липня 2025, 19:44
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Зброя з США не здатна змінити ситуацію на фронті, тоді як критичними для України є постачання ППО та нарощування виробництва дронів, вказує Пономарьов.
Зброя США не змінить ситуацію на фронті - ексдепутат РФ назвав вирішальний фактор
Що реально може змінити ситуацію на фронті / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 ОМБр

Про що сказав Пономарьов:

  • Постачання зброї з боку США не змінить ситуацію на фронті
  • Нарощування виробництва дронів може вплинути на стан справ

Постачання систем протиповітряної оборони є критично важливим для України, тоді як інші види американського озброєння наразі не мають вирішального впливу на ситуацію на фронті, адже основну роль відіграють безпілотники. Про це в чаті на Главреді розповів російський опозиційний політик, депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов.

Він зазначив, що наразі з боку як української влади, так і приватних ініціатив ведеться активна робота в США для залучення фінансування на розвиток виробництва дронів в Україні.

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"Експорт Україною дронів – це завдання, яке не суперечить іншим, і це не скоротить кількість дронів в Україні, зате це збільшить кількість грошей, які будуть в Україні на виробництво безпілотників. Зараз українське виробництво недозавантажене, тому що цих грошей не вистачає. Нарощування виробництва дронів матиме принципове значення для ситуації на фронті", - зазначив він.

На думку Пономарьова, США наразі відстають у цьому напрямку, тоді як європейські партнери, зокрема Данія, вже активно інвестують у виробництво дронів для України. Він вважає, що хоч американці й діють повільно, згодом вони теж можуть відіграти важливу роль у цьому процесі.

Дивіться відео, в якому Ілля Пономарьов розповів, чого чекати Росії і Путіну від Трампа, а також чому перемир'я не за горами:

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Сполучені Штати ведуть перемовини з низкою партнерів щодо можливості передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в уряді США.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю The Washington Post наголосив на потребі України в додаткових системах ППО, зокрема Patriot, засобах перехоплення дронів та авіації для боротьби з ворожими безпілотниками.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов також зазначив, що 50-денний термін, який президент США Дональд Трамп оголосив Путіну, не є дозволом на реалізацію планів літнього наступу Росії, а має іншу мету.

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Про персону: Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.

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