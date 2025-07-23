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Операція у Покровську: ЗСУ розкрили деталі знищення російських ДРГ у місті

Руслан Іваненко
23 липня 2025, 20:26
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Ворог продовжує робити спроби закидати диверсантів у тил, але ЗСУ ефективно протидіють цим атакам.
ВСУ, Фронт, Армия РФ, Война
Сили оборони успішно знищують диверсійні групи ворога, які намагаються проникнути у Покровськ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Коротко:

  • ЗСУ знищили російські ДРГ у Покровську
  • Ворог і далі намагатиметься засилати диверсантів
  • Українські ДРГ працюють ефективніше в тилу ворога

Сили оборони України успішно ліквідували російські диверсійно-розвідувальні групи, які проникли до міста Покровськ. Про це в інтерв’ю "Українському радіо" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він зазначив, що тактика закидання невеликих диверсійних груп у тил противника використовується з обох боків фронту.

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"Тут питання полягає не в тому, пробують чи не пробують росіяни заходити. Бо повторюся, це все відбувається по всій лінії фронту. Проте, на жаль, ми бачимо, що противнику вдалося зайти у Покровськ. Але в будь-якому випадку їх знищили. Ті групи, які зайшли, або знищені, або розсіяні й не становлять загрози", – заявив Тимочко.

Він також підкреслив, що ворог не відмовиться від нових спроб проникнення в цей район.

"Але подібну роботу здійснюють і Сили оборони України. І, повірте, ми її проводимо набагато ефективніше. Саме в тилу противника. Бо прильоти наших безпілотників по російських військових об’єктах в обхід їхніх систем ППО – це і є результат роботи наших ДРГ. Вони вивчають маршрути переміщення їхніх систем ППО, їхніх зенітних установок і багато іншого. Вони проводять також і дорозвідку, і наведення на ворожі об’єкти. Думаю, що з часом, після завершення цієї війни ми дізнаємося про роботу таких структур Сил оборони України набагато більше", – зазначив голова Ради резервістів.

Операція у Покровську: ЗСУ розкрили деталі знищення російських ДРГ у місті
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, військовий аналітик Олексій Гетьман повідомив, що російські загарбники зібрали понад 100 тисяч військових на Покровському напрямку, що дозволяє ворогу активно тиснути на позиції українських бійців.

Крім того, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук попередив, що втрата Покровська може мати катастрофічні наслідки.

Також наразі ойові дії точаться не за саме місто Покровськ, а на його південних околицях та у районі населеного пункту Шевченко.

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Про персону: Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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