lifecell підвищив тарифи: скільки коштуватимуть дзвінки вже з 23 липня

Зміни стосуються широкого переліку бізнес-тарифів, попередив мобільний оператор.

https://glavred.net/economics/lifecell-povysil-tarify-skolko-budut-stoit-zvonki-uzhe-s-23-iyulya-10683842.html Посилання скопійоване

lifecell змінює тарифи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, hvylya.net

Головне:

Як змінилися умови дзвінків у lifecell

Кого з абонентів торкнуться зміни

Один із провідних мобільних операторів України повідомив своїх клієнтів про зміни у правилах обслуговування. Починаючи з 23 липня 2025 року, lifecell збільшив тарифи на дзвінки на стаціонарні телефони та до інших операторів мобільного зв'язку в межах країни. Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті lifecell.

Однак зміни торкнуться не всіх діючих пакетів.

відео дня

Який оновлений тариф lifecell на дзвінки?

До нововведень дзвінки оплачувалися за тарифом 2 грн за хвилину. Такий розрахунок застосовувався у випадку перевищення базового обсягу послуг або коли тарифний план не був оплачений. Відтепер вартість хвилини під час викликів на міські номери чи до інших мобільних мереж (окрім lifecell) зросла до 3 грн.

Зміни стосуються наступних тарифів:

"Бізнес Стартап/Команда/Імпульс/Актив/Прогрес";

"Бізнес Спілка/Альянс/Ліга";

"Бізнес легкий/особливий/ультра";

"Бізнес Міні/Інтерн/Джуніор/Впевнений/Перспективний/Експерт/Сеньор/Лідер/Бос" (післяплата);

"Футбол/Консультант+";

"Діджитал офіс 250/250+/300";

"Бізнес лайфселл 349";

"Партнер 190/250";

"Інтернет для бізнесу 30Гб/60Гб/100Гб/300Гб";

"Ваш вибір";

"Бізнес старт/Бізнес свобода/Бізнес преміум";

"Бізнес плюс 199";

"Бізнес плюс 169".

Нова ціна діє і для всіх перелічених післяплатних пакетів.

Як зекономити на розмовах абонентам lifecell?

Для тих, кому не вистачає хвилин у рамках основного пакету, оператор пропонує додаткові сервіси. Наприклад, функція "Економні дзвінки" дозволяє замовити додатково від 50 до 200 хвилин. Вартість послуги складає 40 грн за 50 хвилин, 60 грн за 100 і 80 грн за 200 хвилин.

"Послуга автоматично продовжується на наступні 4 тижні або після використання наданих хвилин менш ніж за 4 тижні за наявності достатньої суми коштів на рахунку", — йдеться на сайті lifecell.

Крім того, є можливість підключити "Тиждень розмов", безлімітний пакет для дзвінків в межах lifecell, який діє 7 днів. Цей варіант коштує 40 грн і доступний для всіх приватних абонентів. Обсяг хвилин зберігається навіть у разі зміни тарифу.

Мобільний оператор в Україні lifecell - останні новини

Як повідомляв Главред, вже з 5 лютого по 20 березня 2025 року компанія lifecell впровадила поступові зміни в умовах своїх тарифних планів. Були змінені ціна та/або наповнення 4-тижневих пакетів послуг для цілої низки тарифних планів.

Окрім цього, lifecell з 11 червня підвищив вартість базових тарифів на здійснення міжнародних дзвінків і SMS. Таким чином, вартість одного міжнародного SMS збільшено відразу вдвічі – з 5 до 10 грн.

Також повідомлялося, що робити, якщо не працює зв'язок. Дотримуючись простих кроків, користувачі зможуть мінімізувати проблеми з мережею і залишатися на зв'язку в умовах, коли це вкрай важливо.

Більше економічних новин:

Про джерело: lifecell Lifecell - оператор, який надає мобільний зв'язок і високошвидкісний Інтернет в Україні та низці інших країн. Компанія пропонує тарифи для мобільних телефонів і смартфонів. Lifecell працює над впровадженням інформаційних технологій, цифрових сервісів, розумних технологій і надає сервіси Big Data, йдеться на сайті компанії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред