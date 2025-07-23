Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

lifecell підвищив тарифи: скільки коштуватимуть дзвінки вже з 23 липня

Даяна Швець
23 липня 2025, 14:28оновлено 23 липня, 18:39
227
Зміни стосуються широкого переліку бізнес-тарифів, попередив мобільний оператор.
Мобильный телефон, lifecell
lifecell змінює тарифи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, hvylya.net

Головне:

  • Як змінилися умови дзвінків у lifecell
  • Кого з абонентів торкнуться зміни

Один із провідних мобільних операторів України повідомив своїх клієнтів про зміни у правилах обслуговування. Починаючи з 23 липня 2025 року, lifecell збільшив тарифи на дзвінки на стаціонарні телефони та до інших операторів мобільного зв'язку в межах країни. Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті lifecell.

Однак зміни торкнуться не всіх діючих пакетів.

відео дня

Який оновлений тариф lifecell на дзвінки?

До нововведень дзвінки оплачувалися за тарифом 2 грн за хвилину. Такий розрахунок застосовувався у випадку перевищення базового обсягу послуг або коли тарифний план не був оплачений. Відтепер вартість хвилини під час викликів на міські номери чи до інших мобільних мереж (окрім lifecell) зросла до 3 грн.

Зміни стосуються наступних тарифів:

  • "Бізнес Стартап/Команда/Імпульс/Актив/Прогрес";
  • "Бізнес Спілка/Альянс/Ліга";
  • "Бізнес легкий/особливий/ультра";
  • "Бізнес Міні/Інтерн/Джуніор/Впевнений/Перспективний/Експерт/Сеньор/Лідер/Бос" (післяплата);
  • "Футбол/Консультант+";
  • "Діджитал офіс 250/250+/300";
  • "Бізнес лайфселл 349";
  • "Партнер 190/250";
  • "Інтернет для бізнесу 30Гб/60Гб/100Гб/300Гб";
  • "Ваш вибір";
  • "Бізнес старт/Бізнес свобода/Бізнес преміум";
  • "Бізнес плюс 199";
  • "Бізнес плюс 169".

Нова ціна діє і для всіх перелічених післяплатних пакетів.

Як зекономити на розмовах абонентам lifecell?

Для тих, кому не вистачає хвилин у рамках основного пакету, оператор пропонує додаткові сервіси. Наприклад, функція "Економні дзвінки" дозволяє замовити додатково від 50 до 200 хвилин. Вартість послуги складає 40 грн за 50 хвилин, 60 грн за 100 і 80 грн за 200 хвилин.

"Послуга автоматично продовжується на наступні 4 тижні або після використання наданих хвилин менш ніж за 4 тижні за наявності достатньої суми коштів на рахунку", — йдеться на сайті lifecell.

Крім того, є можливість підключити "Тиждень розмов", безлімітний пакет для дзвінків в межах lifecell, який діє 7 днів. Цей варіант коштує 40 грн і доступний для всіх приватних абонентів. Обсяг хвилин зберігається навіть у разі зміни тарифу.

Мобільний оператор в Україні lifecell - останні новини

Як повідомляв Главред, вже з 5 лютого по 20 березня 2025 року компанія lifecell впровадила поступові зміни в умовах своїх тарифних планів. Були змінені ціна та/або наповнення 4-тижневих пакетів послуг для цілої низки тарифних планів.

Окрім цього, lifecell з 11 червня підвищив вартість базових тарифів на здійснення міжнародних дзвінків і SMS. Таким чином, вартість одного міжнародного SMS збільшено відразу вдвічі – з 5 до 10 грн.

Також повідомлялося, що робити, якщо не працює зв'язок. Дотримуючись простих кроків, користувачі зможуть мінімізувати проблеми з мережею і залишатися на зв'язку в умовах, коли це вкрай важливо.

Більше економічних новин:

Про джерело: lifecell

Lifecell - оператор, який надає мобільний зв'язок і високошвидкісний Інтернет в Україні та низці інших країн. Компанія пропонує тарифи для мобільних телефонів і смартфонів.

Lifecell працює над впровадженням інформаційних технологій, цифрових сервісів, розумних технологій і надає сервіси Big Data, йдеться на сайті компанії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобільний зв'язок оператор тарифи Лайф підвищення тарифів новини України нові тарифи lifecell
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Переговори між Україною та Росією у Стамбулі почались із скандалу - що сталось

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі почались із скандалу - що сталось

20:40Війна
Нестерпна спека суне в Україну: де прокапають невеликі дощі

Нестерпна спека суне в Україну: де прокапають невеликі дощі

20:29Синоптик
"Градус буде підвищуватись": ГУР попереджає про можливі провокації в Україні

"Градус буде підвищуватись": ГУР попереджає про можливі провокації в Україні

19:40Війна
Реклама

Популярне

Більше
Орбакайте ухвалила радикальне рішення щодо Пугачової

Орбакайте ухвалила радикальне рішення щодо Пугачової

Карта Deep State онлайн за 23 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Син Корольової намагається втекти від своєї дружини: путіністка відреагувала

Син Корольової намагається втекти від своєї дружини: путіністка відреагувала

Полум'яна магнітна буря накрила Україну: відома дата найжорсткішого удару

Полум'яна магнітна буря накрила Україну: відома дата найжорсткішого удару

"Наслідки дуже негативні": російські ДРГ прориваються у велике місто

"Наслідки дуже негативні": російські ДРГ прориваються у велике місто

Останні новини

20:40

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі почались із скандалу - що сталось

20:38

Шкіра скаже "дякую": лікарі розповіли, що робити, якщо згоріли на сонціВідео

20:29

Нестерпна спека суне в Україну: де прокапають невеликі дощі

20:26

Операція у Покровську: ЗСУ розкрили деталі знищення російських ДРГ у місті

19:44

Зброя США не змінить ситуацію на фронті - ексдепутат РФ назвав вирішальний факторВідео

Перемир'я встановиться до зими, Україна може реалізувати найстрашніший кошмар Путіна – ПономарьовПеремир'я встановиться до зими, Україна може реалізувати найстрашніший кошмар Путіна – Пономарьов
19:40

"Градус буде підвищуватись": ГУР попереджає про можливі провокації в Україні

19:30

Мало хто знає, а варто: 10 забутих українських слів, які закучерявлять вашу мовуВідео

19:28

Чому 24 липня не можна займатися господарськими справами: суворі прикмети

19:26

Чи можна ставити в авто акумулятор іншої ємності: експерти розкрили подробиці

Реклама
19:26

Антикорупційні інституції будуть незалежними: Зеленський анонсував новий законопроектВідео

19:10

Чому зміна уряду має лише одну інтригу?Погляд

18:54

Що говорив англійський професор 18-го століття про українців - історик здивувавВідео

18:44

Чого не можна робити з ключами, щоб не накликати біду: головні народні прикмети

18:43

Ліквідація агресивного сусіда: ексдепутат Держдуми назвав сценарій для РосіїВідео

18:28

Молочка на вагу золота: українців попередили про зростання цін на цінний продукт

18:07

Чому Трамп змінив позицію щодо України - Буданов назвав реальну причину

18:02

Майже 400 тисяч: названо прізвище, хто отримує найбільшу пенсію в Україні

17:48

"Воно теж хотіло жити": священник чесно відповів, чи гріх вбивати мух і комарівВідео

17:41

Євро продовжує набирати обертів: в Україні переписали ціни на валюту

17:33

До 7 000 грн штрафу: на вулицях України заборонили носити певний одяг

Реклама
17:21

У США розкрили плани Трампа щодо завершення війни в Україні

17:12

Чому УПЦ МП не розриває зв'язки з Росією - розкрито підступний план

17:04

Українцям почали недораховувати виплати пенсій: як перевірити

16:35

Канал 2+2 розпочав зйомки пригодницької комедії "Виговський"

16:31

Смерть Анастасії Добриніної: розкрито причину відходу 42-річної акторки

16:30

Що буде за підсумками перемовин України в РФ: у США зробили прогноз

16:27

Навіть консервація під питанням: що категорично не можна зберігати на балконіВідео

16:01

Майже "на шару": в Україні різко впали ціни на сезонний продукт

15:59

Чи йдуть бої за Покровськ: боєць ЗСУ зробив важливу заяву

15:59

Українська делегація зустрілась з Ердоганом перед переговорами з РФ - що вирішилиВідео

15:47

Коли Україна отримає обіцяні системи Patriot - ЗМІ розкрили неприємний нюанс

15:25

Чорні оливки зовсім не ті, за кого себе видають: розкрито таємницю виробниківВідео

15:23

Деякі українці можуть не платити військовий збір: хто звільнений і яким чином

15:20

Укрзалізниця змінила правила перевезення тварин: що повинні враховувати українці

15:20

Вже восени: на які продукти в Україні суттєво перепишуть ціни

15:02

У житті двох знаків зодіаку відбудеться переломний момент: що на них чекає

14:35

Яка бабуся несправжня: тільки "геній головоломок" здогадається

14:28

lifecell підвищив тарифи: скільки коштуватимуть дзвінки вже з 23 липня

14:18

В РФ посилили контроль і починають зачистки: в ЦПД пояснили, чого боїться Кремль

14:18

Про що говоритимуть Україна та Росія у Стамбулі: названа головна тема зустрічі

Реклама
14:00

У водоймах України з’явилась унікальна та красива риба: де її можна відшукати

13:52

"Наслідки дуже негативні": російські ДРГ прориваються у велике місто

13:45

Гороскоп на завтра 24 липня: Терезам - безпідставний конфлікт, Левам - удача

13:20

Буданов з Вересом закликали зберегти єдність під час війни та вичистити агентуру фсб з НАБУ

13:16

Стояли в черзі: Анджеліна Джолі та Сальма Гаєк сіли на звичайний рейс до МексикиВідео

13:13

Місячний календар стрижок на серпень 2025 року

13:05

Діти Камалії повертаються в Україну: привіз особисто Захур

12:57

Популярні види м’яса в Україні космічно зросли в ціні: що підскочило на 30%

12:55

В Україні вже з’явилися мобільні ТЦК: нардеп сказав, де та як вони працюють

12:47

Потужна спека накриє Україну: у яких регіонах розігріє до +34 градусів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти