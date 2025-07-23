Євро продовжує набирати обертів: в Україні переписали ціни на валюту

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс долара 24 липня
- У скільки українцями обійдеться європейська валюта
Національний банк України встановив на четвер, 24 липня, новий офіційний курс валют. Про це стало відомо з даних на сайті регулятора.
Відтак, долар залишився на тому ж самому рівні, як і в попередній день. Один долар коштує 41,77 гривні. Тобто українська валюта залишилася без змін.
А от стосовно євро гривня послабила позиції.
Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,98 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 11 копійок.
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,79/41,82 грн/дол., а євро - 49,03/49,06 грн/євро.
Курс валют в Україні - останні новини
Як писав Главред, НБУ встановив новий офіційний курс валют на середу, 23 липня. Так, курс долара до гривні у середу був на рівні 41,7653 гривень за долар. А офіційний курс євро становив 48,86 грн/євро.
Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що цього тижня курс долара в Україні навряд чи перетне межу в 42 гривні.
Крім того, згідно за прогнозами аналітиків, у липні курс долара може становити 41,6-42,2 грн. На це впливатимуть п’ять факторів.
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Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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