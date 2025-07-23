Переговори між Україною та Росією у Стамбулі почались із скандалу - що сталось

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі розпочалися зі скандалу через фейкові заяви російської пропаганди про нібито особисту зустріч глав делегацій.

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Переговори між Україною та РФ почались з скандалу / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

РосЗМІ повідомили про проведення приватної розмови між Умєровим та Мединським перед початком переговорів

ЦПД спростував заяви росіян та пояснив мету цього "фейку"

У Стамбулі стартував черговий раунд перемовин між Україною та Росією. Як повідомляє Clash Report, третій етап зустрічі між делегаціями обох країн, ймовірно, триватиме один день.

Переговори між сторонами почались із скандалу. Російські пропагандистські медіа поширили інформацію про нібито особисту зустріч глав делегацій — Рустема Умєрова та Володимира Мединського у форматі "віч-на-віч", але насправді - це фейк.

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Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував заяву російських пропагандистів, наголосивши, що переговори не проходили у форматі тет-а-тет.

Насправді, у зустрічі також брав участь міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який виступав посередником.

/ Фото: скріншот

Такі інформаційні вкиди, як наголошують у Центрі протидії дезінформації є частиною спроб російської пропаганди створити враження про наявність прямих контактів між сторонами та вплинути на міжнародну думку.

Схожу думку підтверджують також джерела видання "РБК-Україна", які зазначили, що переговори проходять у форматі, який вже застосовувався раніше.

"Тет-а-тет Умєрова на двох із Мединським не було. Було як минулого разу - коротка підготовча зустріч на трьох - Умєров, Фідан (голова МЗС Туреччини Хакан Фідан - ред.), Мединський", - підкреслив співрозмовник видання.

Які теми будуть обговорюватись на переговорах з росіянами

Глава української делегації Рустем Умєров повідомив у Telegram, що перед початком переговорів у Стамбулі команда провела завершальний етап підготовки. Україна продовжує участь у перемовинах задля справедливого й тривалого миру, головною метою якого є повернення всіх українців, зокрема незаконно вивезених до Росії дітей.

"Ми вдячні Турецькій Республіці та особисто Президенту Ердогану за послідовну підтримку України та за створення платформи для діалогу. Україна готова до припинення вогню. Наша делегація використовує кожну – навіть найменшу – можливість, щоб цього досягти. І це можливо. Усі технічні механізми припинення вогню добре відомі. Єдина перешкода – неконструктивна позиція Москви", - вказує секретар РНБОУ.

Умєров підкреслив, що українська сторона послідовно виступає за зустріч лідерів держав і готова до неї в будь-який момент. Такий формат може стати ключем до політичного зрушення, однак для цього Росія повинна продемонструвати свою готовність. Паралельно триває робота над гуманітарними питаннями.

"Завдяки домовленостям, досягнутим за посередництва Туреччини, вдалося повернути понад тисячу українських військових. І ми продовжуємо цю роботу – заради кожного, хто чекає вдома", - резюмував він.

Переговори у Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 23 липня у Стамбулі заплановано третій раунд переговорів між Україною та Росією. Українська делегація вже прибула до Туреччини.

Як повідомляє The New York Times, домовленості про мир поки виглядають малоймовірними, адже сторони не готові змінювати свої підходи. Київ вимагає повного припинення вогню з боку Росії до початку розмов про мирну угоду, тоді як Москва, навпаки, наполягає спершу на підписанні домовленостей, а лише потім — на можливе припинення бойових дій.

Перед початком переговорів глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, про що повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Про персону: Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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