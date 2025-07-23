Деякі українці можуть не платити військовий збір: хто звільнений і яким чином

У період воєнного стану в Україні триває адаптація податкового законодавства до нових реалій.

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Як діють пільги для ФОПів / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Хто має право не платити військовий збір у 2025 році

Що відомо про податкові пільги для мобілізованих підприємців

Держава надає можливість підприємцям тимчасово не сплачувати окремі податки, зокрема й військовий збір. Фізичні особи-підприємці можуть скористатися податковими пільгами залежно від низки факторів, зокрема, від місця реєстрації, стану здоров'я чи участі у захисті країни. Деталі оприлюднено в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про пільги від сплати військового збору для підприємців у зонах бойових дій або окупації?

ФОП першої та другої груп, які зареєстровані на територіях, де тривають бойові дії або які тимчасово окуповані, звільняються від таких зобов’язань:

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сплати єдиного податку;

внесення військового збору;

подання звітності за період дії бойових дій або окупації.

Пільга діє з першого дня місяця початку бойових дій або окупації до останнього дня місяця їхнього припинення або звільнення відповідної території. Упродовж цього часу також не нараховуються штрафи, пеня та авансові платежі.

Що відомо про тимчасове звільнення від сплати військового збору через відпустку або хворобу?

Підприємці першої або другої груп, які не мають найманих працівників, можуть не сплачувати військовий збір один раз на рік, якщо:

перебувають у щорічній відпустці;

проходять лікування, що триває понад 30 днів (за наявності відповідного підтвердження в електронному реєстрі лікарняних).

Мобілізовані підприємці та військовослужбовці

ФОП, які були мобілізовані або уклали контракт на службу в ЗСУ, повністю звільняються від:

військового збору;

єдиного податку;

подання податкової звітності протягом усього періоду служби.

Усі зобов’язання щодо сплати податків у цей період анулюються автоматично.

Важливі уточнення:

Якщо підприємець змінює місце податкової реєстрації після виїзду з тимчасово окупованої чи небезпечної території, пільги припиняють діяти з першого числа наступного місяця. Якщо ФОП оформив пільгу через хворобу чи мобілізацію та не подав декларацію, право на звільнення зберігається. Але якщо декларацію все ж подано, то пільга скасовується.

Хто не підлягає звільненню від сплати військового збору?

Податкове звільнення не розповсюджується на:

підприємців 3-ї та 4-ї груп;

електронних резидентів (3-тя група), за винятком тих, хто мобілізований або зареєстрований на території активних бойових дій.

Сплата податків в Україні - що відомо

Раніше Главред розповідав, чи чекає на українців податок на продаж особистих речей. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, до чого готуватися.

Також розповідалося, що українців змусять платити податки навіть за старі квартири. При цьому варто зазначити, що розмір податку на житло не прив'язаний до вартості оселі.

Окрім цього, експерти пояснили, скільки податків вичленять після продажу авто. Незалежно від того, який саме транспорт продається, обов’язково треба заплатити і військовий збір.

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