Антикорупційні інституції будуть незалежними: Зеленський анонсував новий законопроект

Президент України підписав новий указ та наказав негайно провести аудит держвидатків.

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Зеленський анонсував новий законопроект про незалежність антикорупційних інституцій / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про роботу НАБУ та САП. Він провів важливу розмову з керівниками СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР та Генпрокуратури, вислухавши всі аргументи. Керівники інституцій домовились разом запропонувати план дій та конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в України. Про це розповів Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент також відреагував на мітинги, які відбулися 22 липня.

"Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано", - сказав Зеленський.

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Він анонсував новий законопроект, який забезпечить силу системі правопорядку та унеможливить російський вплив чи втручання у діяльність органів правопорядку.

"Дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави", - наголосив президент.

Зеленський вже підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків. Перші результати від уряду очікуються вже протягом місяця. Україна планує направити максимум державних ресурсів на оборону України.

"Також готуємо відчутні кроки щодо дерегуляції, щоб дати більше свободи людям. Ми все це точно зробимо, і я дякую всім, хто підтримує. І залишиться найголовніше – не втратити єдність країни, закінчити війну, зупинити це російське зло та забезпечити Україні достойний мир, і саме так, як усі ми це бачимо – повноправною частиною Європи. Ми зробимо це. Слава Україні!" - підсумував президент.

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