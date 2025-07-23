Смерть Анастасії Добриніної: розкрито причину відходу 42-річної акторки

Стисло:
- Акторка Анастасія Добриніна померла
- У театрі розкрили причину її смерті
21 липня 2025 року у віці 42 років померла українська акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Анастасія Добриніна. Трагічну новину повідомили представники театру, в якому артистка служила впродовж останніх двадцяти років.
Пізніше пресслужба Театру ім. Франка розкрила в бесіді з ТСН.ua причини смерті Добриніної. Там же зазначили, що церемонія прощання з Анастасією буде закритою, у вузькому сімейному колі.
"Анастасія Добриніна пішла з життя передчасно після тривалої хвороби. Це болісна втрата для всього театрального колективу, для глядачів, колег, усіх, хто знав і цінував її талант. Прощання відбудеться у родинному колі. Театр просить із розумінням поставитися до бажання близьких зберегти приватність у цей складний час. Дякуємо за повагу і співчуття", - каже представник театру.
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