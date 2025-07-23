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Вже восени: на які продукти в Україні суттєво перепишуть ціни

Марія Николишин
23 липня 2025, 15:20
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В осінній період відбудеться зменшення пропозиції від домогосподарств.
Вже восени: на які продукти в Україні суттєво перепишуть ціни
Коли зміняться ціни на курятину та яйця / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Ціни на м'ясо в Україні зміняться в середині осені
  • Водночас, вартість яєць почне змінюватися вже у вересні

Цього року в Україні спостерігається стрімке зростання цін на курятину, хоча вартість яєць також неприємно дивує. Про це розповів аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі 24 Каналу.

За його словами, вартість м'яса (як курятини, так і інших видів) до кінця літа триматиметься на поточному рівні.

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"Така цінова політика буде триматись ще деякий час через те, що попит є стабільно високим і витрати на курячі корми залишаються на поточному рівні", - наголосив він.

Експерт також додав, що зміни ціни слід очікувати в середині осені, перед переходом на зимовий період.

"Теж саме стосується яєць, проте їх вартість почне змінюватися вже у вересні, через зменшення пропозиції від домогосподарств", - підкреслив Гопка.

Вже восени: на які продукти в Україні суттєво перепишуть ціни
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, влітку 2025 року в Україні спостерігається відчутне зростання цін на м’ясні продукти. Так, свинячий ошийок на початку літа подорожчав до понад 330 грн за кілограм. У наступні місяці очікується коливання вартості в межах 320–350 грн/кг.

Також відомо, що лише за один місяць середня споживча ціна сала зросла на 1,2%. Це одне з найбільших цінових зростань серед м'ясної продукції.

Водночас, президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник сказав, що ера дешевих продуктів у світі минає. Особливо це стосується дешевих натуральних фруктів та овочів.

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Про персону: Максим Гопка

Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

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яйца курятина ціни на продукти
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