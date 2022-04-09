Рівень життя під Києвом шокував окупантів РФ: здивувалися будинкам з цегли, ноутбукам і Nutella

Мешканка Бородянки розповіла, як здивувалися окупанти рівню життя в селищі / Скріншот відео ЗСУ

Жителі селища Бородянка Бучанського району Київської області розповіли, як російські війська, немов дикуни, здивувалися місцевим будинкам з цегли, ноутбукам в кожному будинку і навіть шоколадній пасті Nutella. Рівень життя людей у передмісті шокував загарбників.

У Telegram-каналі Збройних сил України опублікували відео з розповіддю місцевої сім'ї про прихід до селища російських окупаційних військ.

читайте такожЛюди під руїнами перебували три тижні: з'явилися кадри повністю знищеної окупантами БородянкиКоли загарбники зайшли до будинку, сім'я ховалася в підвалі. У цей момент вони слухали розмову окупантів, які були серйозно здивовані рівнем життя у Київській області. Зокрема, їх шокували будинки з цегли, ноутбуки в кожному будинку і шоколадна паста Nutella.

"Прийшли до нас і всю ніч були у дворі, ми сиділи в погребі. У них такі фрази були: "Ти подивися, у них всі будинки з цегли, в кожному будинку є ноутбуки і жеруть Nutella". Для нас це було шоком. Для нас це звичайні речі - цегляний будинок, ноутбук. Для нас звичайна річ Nutella, для дітей, напевно. Для них - це диво", - підкреслила жінка.

Злочини армії РФ у Бородянці

Сили оборони України звільнили Бородянку 1 квітня. Російські окупанти постійними бомбардуваннями розбомбили майже все селище. Від деяких будинків залишилися тільки завали.

Збройні сили України продемонстрували, як виглядають селища Макарів і Бородянка після російської окупації. Більшість будинків виявилися обстріляними або розбомбленими. Від деяких будівель залишилися тільки завали.

Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова заявила, що під час окупації у Бородянці зафіксовані випадки сексуального насильства щодо жінок, чоловіків і дітей. Встановлено факт зґвалтування бабусі. Жертви залякані і бояться говорити.

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