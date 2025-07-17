Трампісти різко змінили думку про допомогу Україні: ЗМІ дізналися деталі

Шанувальникам Трампа важливо, щоб ініціатива про допомогу Україні йшла від президента США.

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Дедалі більше трампістів "за" військову допомогу Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Коротко:

Трампісти все більше підтримують озброєння України

Трампістам важливо, щоб ідею про підтримку України висував Трамп

Серед виборців президента США Дональда Трампа зросла підтримка надання військової допомоги Україні. Рішення підтримується після того, як вказується, що це ініціатива самого глави Білого дому.

Трампісти "за" допомогу Україні, але з умовою

У матеріалі Newsweek йдеться про те, що соцопитування у США показало: дедалі більше прихильників Трампа підтримують надання військової допомоги Києву.

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Якщо раніше більшість із них не підтримувала значну підтримку Україні, то тепер усе змінюється в діаметрально протилежний бік.

Згідно з даними опитування Echelon Insights, 65% трампістів готові підтримати надання зброї Україні, але тільки в тому разі, якби таке рішення ухвалив особисто Трамп.

Головне - формулювання

Соціологи з'ясували, що без згадки прізвища Трампа за підтримку України серед його виборців виступає 49%.

Загалом результати засвідчили: у США дуже сильна персоналізація політичних поглядів, а роль лідера важлива в питанні допомоги Україні.

"За результатами роздільного тестування, тепер більше виборців Трампа виступають за продовження постачань зброї Україні", - сказав соціолог з Echelon Патрік Руффіні.

Позиція Трампа щодо війни РФ проти України - новини:

Як повідомляв Главред, 14 липня Трамп поставив Росії ультиматум: або мирна угода за 50 днів, або жорсткі санкції, які будуть впроваджені не лише проти РФ, а й покупців її нафти і газу. Трамп підтвердив і військову підтримку Україні.

Трамп заявив, що він глибоко розчарований Путіним: президенти США і РФ декілька разів домовлялися, проте війська РФ обстрілювали цивільні об'єкти в Києві. Але Трамп поки що готовий продовжувати говорити з Путіним.

Трамп намагається посадити Путіна за стіл перемовин, вважають журналісти ABC News. Білий дім розраховує, що Кремль почне прагнути до перемовин, якщо літній наступ РФ буде невдалим.

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Про джерерло: Newsweek Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один із трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався у Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив на 12 різних мовах. За розповсюдженням і тиражем був другим найбільшим виданням серед тижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний лише онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки щодо міжнародних питань, технології, бізнесу, культури і політики, пише Вікіпедія.

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