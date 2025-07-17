Надя Дорофєєва показала доньку від Positiff: емоційний коментар співачки

Фанати Dorofeeva дуже здивовані.

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Dorofeeva і Positiff - співачка прокоментувала чутки про стосунки з ексколегою / колаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

Коротко:

Надя Дорофєєва показала відео з донькою від Олексія Завгороднього

Співачка висловилася про це коротко, але ємко

Музичний дует Время и Стекло завершив своє десятирічне існування у 2020 році. У 2025-му Надя Дорофєєва та Олексій Позитив Завгородній возз'єдналися вже як сольні артисти, щоб виконати разом новий трек.

Однак ця подія викликала не лише ностальгію - у Мережу почали повертатися старі чутки про романтичні стосунки між ексколегами. Так сьогодні Дорофєєва у своєму Telegram-каналі опублікувала відео, яке знайшла в інтернеті. У ролику, зібраному з її з Позитивом старих фото, фрагментів нового кліпу і кадрів, згенерованих ШІ, стверджується, що після розпаду Время и Стекло Надя народила Олексію доньку (її зовнішність також була згенерована штучним інтелектом), мовляв її знімок знайшли в особистих архівах артиста.

відео дня

Надя Дорофєєва висміяла і спростувала вигадку про дитину від Позитива. "Хахахахаха, це [капець]", - написала вона під відео.

Dorofeeva і Positiff - співачка прокоментувала чутки про стосунки з ексколегою / колаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

У коментарях шанувальники Dorofeeva також посміялися над новими чутками про стосунки Наді та Позитива. Вони запитують у співачки, як вона могла приховувати "доньку" від них так довго.

Реакція шанувальників Дорофєєвої на фейк про дитину від Позитива / t.me/thisisdorofeeva

Реакція шанувальників Дорофєєвої на фейк про дитину від Позитива / t.me/thisisdorofeeva

Реакція шанувальників Дорофєєвої на фейк про дитину від Позитива / t.me/thisisdorofeeva

При цьому Positiff нещодавно дійсно вперше став батьком: доньку Марію йому народила його друга дружина, танцівниця Юлія Сахневич, у грудні 2024 року. Олексій Завгородній регулярно ділиться в соціальних мережах контентом із дружиною та малятком.

Олексій Завгородній та Юлія Сахневич із донькою / instagram.com/positiff

Що ж стосується особистого життя Наді Дорофєєвої, то і воно в останні кілька років змінилося. Додо розлучилася зі співаком Володимиром Дантесом, і влітку 2023 року вийшла заміж за музиканта і ресторатора Мішу Кацуріна. Дитяче питання артистка вирішувати не поспішає, але з великим задоволенням спілкується з дітьми чоловіка від попередніх стосунків.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін з дітьми / instagram.com/nadyadorofeeva

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Про персону: Надя Дорофєєва Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Про персону: Позитив Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив - український співак і композитор, автор пісень, музичний продюсер і актор. Колишній учасник дуету "Время и Стекло". Співпрацював із Потапом і продюсерським центром MOZGI Entertainment. Брав участь у проєктах "Голос. Діти" (як зірковий тренер разом із Надею Дорофєєвою; 4 сезон) і "Танці з зірками-7".

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