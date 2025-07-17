"Сором'язливі": на концерті Coldplay главу стартапу випадково зняли з коханкою

Фронтмен Coldplay під час концерту міг випадково розкрити зраду відомого підприємця.

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Фронтмен Coldplay під час концерту міг випадково розкрити зраду / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

У соцмережах опублікували ролик із концерту Кріса Мартіна

На відео промайнув відомий підприємець із коханкою

Коротке відео з концерту знаменитого рок-гурту Coldplay в Массачусетсі викликало хвилю обговорень у Мережі, оскільки камера зняла відомого підприємця в обіймах із жінкою, яка не є його дружиною. Про це передає Newsweek.

У соцмережах опублікували ролик фронтмена гурту Кріса Мартіна, який знімав присутніх на концерті людей. У певний момент камера вихопила з натовпу генерального директора стартапу Astronomer Енді Байрона, в обіймах якого, за даними журналістів, перебувала директор з персоналу Крістін Кебот.

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Коли вони помітили, що їх на величезному екрані бачить весь стадіон, то різко розійшлися: жінка відвернулася, а чоловік присів.

"Гаразд, усе гаразд. Або в них роман, або вони просто дуже сором'язливі", - відреагував на це співак.

Видання з'ясувало, що 60-річні Байрон і його дружина живуть у сусідньому Нортборо. Оскільки в Мережі припустили, що чоловік завів роман, люди почали масового писати на Facebook-сторінці жінки слова підтримки.

"Я дуже сподіваюся, що якщо вона побачить все це і це буде для неї новиною, вона буде оточена людьми, які по-справжньому люблять і підтримують її, щоб допомогти їй пройти через це. Це так неправильно і так боляче", - писали вони.

Згодом дружина Байрона прибрала його ім'я зі свого профілю, а потім узагалі деактивувала його.

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