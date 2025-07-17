Втричі дорожчі, ніж раніше: в Україні стрімко зросла ціна на популярний фрукт

Стало відомо, коли саме може знизитися ціна на фрукти, які люблять багато українців.

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В Україні стрімко зросла ціна на популярний фрукт/ колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Який фрукт в Україні подорожчав за рік майже втричі

Коли ціна на ці фрукти почне падати

В Україні цього тижня стартував сезон яблук нового врожаю. Цьогоріч садівники почали збирати врожай ранніх сортів яблук фактично в ті ж самі терміни, що і в минулому сезоні.

Проте ціна на яблука нового врожаю станом на зараз є майже втричі дорожчою, ніж була у цей самий час минулого року. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

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Зазначається, що станом на сьогодні закупівельні ціни на яблука нового врожаю формуються в межах 60-70 грн/кг/кг ($1,43-1,67/кг). Така ціна є в середньому у 2,9 рази більшою, ніж на початку минулого сезону.

Ключові гравці ринку кажуть, що початок сезону поставок місцевого яблука відразу ж негативно вплинув на продаж імпортних фруктів, але при цьому українські трейдери не поспішають знижувати ціни на свою продукцію.

"Своє рішення вони аргументують тим, що основну пропозицію на українському ринку яблук наразі, як і раніше, становить імпортна продукція. При цьому попит на них утримується на низькому рівні, оскільки покупці найчастіше віддають перевагу сезонним фруктам та ягодам", – йдеться у повідомленні.

Більш масово вийти на ринок українські виробники яблук планують уже з наступного тижня.

Щодо ціни на яблука, то садівники кажуть, що вона може ставати меншою в міру збільшення пропозиції місцевих яблук на ринку.

"При цьому негативний ціновий тренд буде притаманний не лише сегменту місцевої продукції, а й може знизитися ціна і на імпортні яблука", – додали в EastFruit.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що подорожчання продуктів в Україні сповільниться вже скоро – став відомий точний місяць. Економіст назвав терміни, коли ціни на продукти сповільнять свій ріст.

Як раніше повідомляв Главред, ціни на м'ясо в Україні зростають з космічною швидкістю. Основними факторами є стабільний попит, дефіцит живої ваги, а також сезонне збільшення закупівель під час відпусток.

Також раніше повідомлялося, що на прилавках України більше немає улюбленої риби – стало відомо, чому почалася криза і дефіцит. Одна з чорних сторінок історії України суттєво вплинула на рибний промисел, зокрема на місця вилову.

Нагадаємо, плюс 59,2% за рік – ціни на яйця в Україні "летять у космос". Вартість яєць продовжує стрімко рости.

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