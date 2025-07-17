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Рада обрала нового міністра оборони України

Ангеліна Підвисоцька
17 липня 2025, 16:40оновлено 17 липня, 17:15
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Новим міністром оборони України став колишній прем'єрміністр Денис Шмигаль.
Шмыгаль, Верховная Рада
Шмигаль став новим міністром оборони / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Народні депутати України обрали нового міністр оборони. Ним став колишній прем'єрміністр Денис Шмигаль. Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради України.

Відомо, що призначення Шмигаля на цю посаду підтримали 267 народних обранців.

Реакція Зеленського на новий уряд

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже відбулось оновлення Кабміну. Урядовці вже відсьогодні повинні почати виконувати визначені завдання.

відео дня

"Дякую всім парламентарям, які підтримали кандидатури Прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністрів та міністрів. Завтра продовжимо переформатуванням сектору безпеки. В понеділок оновимо корпус української дипломатії – разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни", - зазначив Зеленський.

Він додав, що вже був визначений порядок денний двох наступних засідань РНБО.

Ротації в уряді - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 липня, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Ольгу Стефанішину Спеціальною уповноваженою з питань розвитку співпраці з США.

Цього ж дня в уряді України відбулися суттєві кадрові зміни — новим прем’єр-міністром стала Юлія Свириденко, яка до цього обіймала посаду першого віцепрем’єра та міністра економіки в команді Дениса Шмигаля.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко - премʼєрміністр України / Інфографіка: Главред

Свириденко змінила Шмигаля на чолі Кабінету міністрів і вже озвучила перші пріоритети на новій посаді. Вона заявила, що її головне завдання — досягти конкретних позитивних змін, які українці зможуть відчути у повсякденному житті.

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Про джерело: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року.. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).

У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

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