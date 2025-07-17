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Почнеться "соціальний вибух", в РФ мало часу - що реально може змусити Путіна здатись

Юрій Берендій
17 липня 2025, 17:02
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Президент Зеленський пояснив, як жорсткі санкції з боку країн Заходу можуть спричинити соціальний вибух у РФ і змусити Кремль зупинити війну.
Почнеться 'соціальний вибух', в РФ мало часу - що реально може змусити Путіна здатись
Що реально може змусити Путіна здатись / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чим загрожує Україні ультиматум Трампа про 50 днів, який президент США дав Росії
  • Що може змусити Путіна здатись та закінчити війну
  • Яка "мега угода" готується між Україною та США

Президент України Володимир Зеленський 17 липня 2025 року дав інтерв’ю американському виданню The New York Post, у якому окреслив охарактеризував позицію президента США Дональда Трампа, спрямовану на досягнення справедливого миру у війні Росії проти України.

Главред зібрав основні заяви президента України Володимира Зеленського.

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Post наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не налаштований на компроміси для завершення розв’язаної ним жорстокої війни. Водночас, за словами Зеленського, президент США Дональд Трамп має достатньо важелів, аби змусити Путіна поступитися — зокрема шляхом посилення санкцій, які можуть викликати "соціальний вибух" у РФ.

"Він (російський диктатор та воєнний злочинець Путін – ред.) повинен це відчути", — сказав Зеленський.

Чим загрожує Україні ультиматум Трампа про 50 днів

Зеленський подякував Трампу за підтримку санкційної політики, згадавши його заяву про намір запровадити 100% мита проти країн, що купують російську нафту, якщо Кремль не погодиться на мир. Однак президент України застеріг, що озвучений термін у 50 днів це ще майже два місяці нових жертв і руйнувань.

"П'ятдесят днів для нас – це просто кожен день страшний", – сказав Зеленський.

На думку Зеленського, ключ до припинення війни це створити для Путіна такі умови, за яких він сам захоче її завершити.

"Путін не хоче завершення... тому він просто не готовий до компромісу. Якщо Україна має зробити це самостійно, нам доведеться пройти дуже довгий шлях із великою кількістю смертей, щоб переконати його, що це важливо [закінчити конфлікт – ред.], бо це не просто слова — потрібні серйозні важелі впливу", – сказав Зеленський.

Нова тактика російських ударів

Зеленський зауважив, що Трамп фактично дав Путіну ще 50 днів на продовження війни, у той час як російська військова машина стає дедалі жорстокішою, цілеспрямовано атакуючи мирне населення, зокрема й немовлят, вибуховими дронами, які запускають по Україні у безпрецедентних масштабах.

Президент України підкреслив, що російські військові часто навмисне б’ють по рятувальниках, які прибувають після першої атаки. Такі "повторні удари" стали звичним явищем — окупанти цілеспрямовано випускають ще більше дронів, аби знищити тих, хто поспішає на допомогу постраждалим.

Почнеться 'соціальний вибух', в РФ мало часу - що реально може змусити Путіна здатись
Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

"Вони вражають цивільну інфраструктуру, будинок, і вони знають, що їде швидка допомога", — сказав президент.

За словами Зеленського, після першого удару росіяни роблять паузу. Приїжджають машини, лікарі, медики, швидка, рятувальники, і саме в цей момент, коли вони намагаються рятувати життя, ворог завдає нового удару

"Вони знають деталі, коли люди прибудуть, після якої паузи вони зможуть прибути... Вони полюють на пожежників, коли ті гасять пожежу", - резюмував глава держави.

До чого призвели мирні переговори Путіна і Трампа

Зеленський зазначив, що зволікання лише дає Путіну додатковий час для продовження його кривавих дій, після того, як той уже "грався з Трампом" впродовж місяців безрезультатних мирних переговорів з Москвою.

"Путін змарнував час президента Трампа. Я дуже хотів би, щоб Сполучені Штати, Конгрес і президент чинили тиск на цю ситуацію за допомогою санкцій, і чим швидше це буде зроблено, тим краще", – сказав він.

Він нагадав, що Трамп неодноразово висловлював обурення тим, що Путін його "обдурив" — імітуючи готовність до переговорів, водночас розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну.

санкции
Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що розуміє розчарування Трампа, адже той щиро вірив у готовність Росії припинити війну, хоча насправді Кремль і не мав такого наміру.

В інтерв’ю The New York Post Зеленський також висловив сподівання, що Конгрес США запровадить нові санкції проти Росії, і зазначив, що Трамп явно засмучений байдужістю Москви до людських життів - навіть власних громадян.

"Чесно кажучи, Путін просто брехав йому, що хоче закінчити війну, а Зеленський не був готовий – і тоді президент Трамп побачив, що все було з точністю до навпаки. Сьогодні президент Трамп розчарований, що все це виявилося брехнею, що Путін просто грався з ним", – сказав він.

Про санкції проти Росії

В інтерв’ю The Post Зеленський пояснив, чому санкції проти Росії можуть мати реальний ефект. За його словами, Трамп, ймовірно, вважав, що росіяни хочуть припинити війну через співчуття до загиблих, але виявився розчарованим, адже стало очевидно, що людське життя для влади в Кремлі не має великої цінності.

"Трамп ставиться до смерті людей серйозніше, ніж Путін. Це болить йому більше — він про це говорить — ніж Путіну, який зовсім не шкодує про своїх людей, а вони є його громадянами", - сказав він.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Президент України підкреслив, що економічні санкції це "гуманітарний" інструмент тиску, адже вони не передбачають застосування сили з боку США, проте здатні змусити Путіна зупинити агресію.

Чи можливий соціальний вибух в Росії

Зеленський зауважив, що санкції можуть ударити по кишенях звичайних росіян, що в свою чергу здатне суттєво знизити рівень підтримки Путіна і спровокувати суспільне невдоволення серед пригніченого населення.

Хоча чимало росіян, зокрема й полонені, з якими спілкувалися журналісти The Post, не розуміють сенсу війни і внутрішньо її не підтримують, вони не наважуються висловлювати свою позицію, бо не живуть у вільному суспільстві, пояснив Зеленський.

Проте ситуація може змінитися, якщо ці люди почнуть відчувати реальні наслідки.

"Вони бояться, що у них заберуть гроші або кинуть до в'язниці [якщо вони зараз висловляться, - ред.]. Але коли людей ... звільняють з роботи через скорочення, бо роботодавець не може цього витримати, і все скорочується через економіку — тоді завжди відбувається соціальний вибух", — сказав він.

За словами Зеленського, Трамп здатен припинити війну, посиливши санкції, адже якби Путін втратив народну підтримку, він міг би втратити й мотивацію до продовження агресії.

Зеленський про схожість з Трампом

Президент України вважає, що між ним і Дональдом Трампом більше спільного, ніж може здатися на перший погляд.

"Перш за все, ми є вибором нашого народу... і ми, безумовно, поділяємо ті самі цінності, що й наш народ", — сказав Зеленський про схожість між собою і Трампом під час зустрічі в Києві.

Почнеться 'соціальний вибух', в РФ мало часу - що реально може змусити Путіна здатись
Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

На його думку, обох об’єднує прагнення відстоювати такі цінності, як свобода, родина та батьківщина. Відповідаючи на запитання про можливі подібності з Трампом, Зеленський з усмішкою зауважив, що вважає себе енергійною та динамічною людиною — і в цьому також бачить схожість із американським лідером.

"Я думаю, що потрібно бути якомога енергійнішим. Потрібно підтримувати свою енергію. Ніколи не можна здаватися, потрібно перемагати. Я думаю, що це речі і сигнали, які розуміє президент Трамп. Я така людина, і [після вторгнення Росії, - ред.] стало абсолютно ясно, що ми нікуди не підемо, ніхто не піде, ми будемо боротися і будемо стояти до кінця", – заявив він.

Про "Мега-угоду" між Україною та США

Президент Володимир Зеленський повідомив, що між США та Україною розглядається стратегічна домовленість, за якою Вашингтон може отримати сучасні українські безпілотники, перевірені в умовах реальних бойових дій, в обмін на постачання американської зброї Києву.

За його словами, ця потенційна угода передбачає взаємну підтримку в галузі авіаційних технологій. Україна готова поділитися своїм досвідом ведення сучасної війни проти Росії, а США, своєю чергою, можуть поповнити свій арсенал передовими дронами, здатними долати російську ППО та вражати цілі на великій відстані.

"Американський народ потребує цієї технології, і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це дійсно мегаугода, виграш для всіх, як то кажуть. Ми готові поділитися цим досвідом з Америкою та іншими європейськими партнерами", — сказав він, додавши, що також ведуться переговори з Данією, Норвегією та Німеччиною.

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